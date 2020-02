Farah cuenta su drama, luego de saber que le levantaron la suspensión

Robert Farah, el tenista colombiano a quien se le encontró la sustancia boldenona en un control al dopaje fuera de competencia el año pasado, celebró este lunes que la Federación Internacional de Tenis (ITF) le levantara la sanción que le impuso hace unas semanas.

“Con Sebastián he estado muy de la mano. Él ha estado muy enterado de lo que ha pasado conmigo”, contó Farah emocionado.



Según la ITF, Farah no “cometió falta por la presencia de boldenona en su organismo. Como resultado, la ITF levantó la suspensión provisional con efecto inmediato y determinó que cualquier otra suspensión debe eliminarse, pudiendo competir sin restricción alguna y de manera inmediata”, dice en el comunicado oficial.



"Cuando uno no está en el mejor momento de su vida ve las amistades que uno tiene. Han sido gran apoyo. Sebas me generó mucha tranquilidad. Ha sido un apoyo emocional el que me ha dado", señaló el vallecaucano.



"Siempre llegan las dudas y hasta pensé en qué va a ser mu vida sin el tenis. Claramente cuando se pone una suspensión de estas, no se puede ni ir a un torneo a apoyar a alguien. Fueron momentos oscuros, pero tener a Belén al lado, me ayudó a aterrizar, las cosas bonitas de la vida. Cuando se está acompañado es más fácil", enfatizó.

La ITF aseguró que la “presencia mínima de boldenona en la muestra de Farah tomada el 17 de octubre del 2019 no fue intencional en la medida que él no sabía que la carne que consumió contenía boldenona y no había alerta que le indicaran que el consumir esa carne pudiera llevarlo a un resultado positivo en un control antidopaje", se supo.



"He llorado más de una noche. Es un tema que me gustaría tocar luego, siento que las cosas las hace Dios por algo. Le ha tocado a muchos deportistas en Colombia. Quiere con este impacto cómo se manejan este tema de contaminaciones”, declaró Farah.

Gracias Colombia. Aquí les dejo mi comunicado oficial. pic.twitter.com/z0ynBNMuM7 — Robert farah (@RobertFarah_) February 10, 2020



Y agregó: “Debemos ver que la Wada entienda que puede suceder este tipo de contaminaciones. Mi mensaje a los que están debatiendo su inocencia, que sean fuertes, que yo intentaré ayudarlos de toda manera”.



Sin embargo, la ITF aclara que si bien la sanción fue levantada, la decisión está sujeta a apelación por la AMA y NADO Colombia (COLDEPORTES) ante la Corte de Arbitraje Deportivo".



