Capitán de equipo de la Davis habla de la salida de Mejía

En medio de la polémica por el cambio del quinto jugador para las finales de la Copa Davis, que se jugarán en noviembre en Madrid, EL TIEMPO conoció cómo fue que se dio la salida de Nicolás Mejía y el ingreso de Alejandro González.

El capitán del equipo colombiano de Copa Davis, Pablo González dio su nómina de sencillos sabiendo que iban a estar las dos mejores raquetas del país, Daniel Galán y Santiago Giraldo, e incluyó por cómo veía a Mejía en su nivel como el tercer jugador para los sencillos. Juan Sebastián Cabal y Robert Farah serían los dobles, ahí no había misterio.



Sin embargo, esa nómina la entregó casi con dos meses de anticipación y días después, según narra el capitán, quedó con la duda de si debía llevar a Alejandro González.



Esta duda fue por una razón para él clara: la experiencia y el proceso que tenía González en la Davis.



"Pensé como cuando los medios querían que lleváramos a Galán a la serie contra Croacia en el repechaje al Grupo Mundial que se jugó en Bogotá. No lo convoqué, para que no viviera una frustración de la que no pudiera salir. Luego lo llamé contra Barbados y miren cómo nos ha aportado en el equipo", le dijo a este diario Pablo González.



El capitán le dijo a la Comisión Técnica y al Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Tenis sobre el cambio. De inicio ellos, en palabras de González, le pidieron o cambiar, pero él les entregó la carta y dejó todo en manos de los directivos.

Sabía que no se manejaron los tiempos adecuados, pero ya estaba hecho todo y dejé que ellos (la Federación) decidiera FACEBOOK

Fue ahí cuando los jugadores de peso y experiencia del equipo entraron en este juego y expresaron su apoyo a Alejandro González por el proceso que lleva con el equipo de la Davis y fueron fundamentales en el cambio para sacar a Mejía.



"Sabía que no se manejaron los tiempos adecuados, pero ya estaba hecho todo y dejé que ellos (la Federación) decidiera", agregó Pablo González.



Fue así como el sábado pasado, el capitán le comunicó a Mejía de su salida como quinto jugador, pero invitándolo a estar en el viaje a lo que Nicolás se negó.



EL TIEMPO pudo conocer que Pablo González les dijo a los del Comité y Comisión de la Federación, que podían disponer de su cargo en el equipo si ellos querían.



Este lunes, la Fedecoltenis emitió un comunicado confirmando la noticia que dio este medio sobre el cambio de Alejandro González por Nicolás Mejía.



Felipe Villamizar

Redactor de EL TIEMPO

Deportes