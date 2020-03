Mejía: 'Buenísimo que haya críticas, estamos en un mundo libre'

Mientras Colombia ultima detalles en la capital de la República para enfrentar a Argentina por Copa Davis, Nicolás Mejía, jugador con mayor proyección del país y que meses atrás fue convocado para las finales de Madrid y posteriormente sacado de la formación, en una decisión que aún produce críticas hacia el equipo, habló en exclusiva a Match Tenis sobre su actualidad, el no llamado a representar al país, aprendizaje como profesional y tocó un tema clave en la carrera de un tenista: la crítica de seguidores, periodistas, entre otros.

¿Por qué ha estado tan alejado de todo el tema público en este inicio de año?



No es que este alejado, estoy enfocado en mis objetivos y prioridades de todos los días como tenista y obviamente como persona también. No me gusta estar muy pendiente de redes sociales o temas públicos.



¿Cómo tomó que no lo llamaran para Copa Davis?



El Capitan escogió a su equipo que cree que es el mejor para enfrentar a Argentina en Bogota, Así lo tome.



Actualmente, ¿en qué porcentaje de su rendimiento de encuentra...?



No se que exactamente que porcentaje pero En este momento estoy con mayor regularidad en el día a día de mis sesiones de trabajo. Estoy cerca de mi nivel de intensidad que me pondrá a seguir mejorando.



Su gira de torneos de inicio de año no fue buena.. ¿A qué se debe eso?

Ni yo ni mi equipo de trabajo estábamos esperando grandes resultados en estos torneos, así como te lo dije en una entrevista que me hiciste antes de que empezaran, lo que estábamos buscando con estos torneos era primero, que no tuviera ningún tipo de recaída con mi lesión que tuve en el isquitio izquierdo a finales de 2019 y por suerte eso es cosa del pasado; y Segundo jugar la mayor cantidad de partidos, pude jugar varios y en la segunda semana pude llegar a cuartos así que eso me sirvió. Pensar que me iba a ganar los torneos cuando no había podido entrenar de la manera adecuada dado a mi lesión sería un poco iluso de mi parte.



El miedo a la frustración es algo innato en el ser humano. ¿Siente temor de que su carrera se vea truncada?

Yo no tengo miedo a la frustración ni temor de que mi carrera esté truncada. El día que piense en eso es porque no seguí mejorando en mis objetivos y porque me salí del proceso tenístico que vengo haciendo hace 12 años. Estoy en un proceso de aprendizaje y de constante mejora y ahora tengo que ajustar mi juego y mejorarlo para poder pasar al siguiente nivel. Si por algún motivo mi carrera se estanca es por culpa netamente mia, de que no hago las cosas de la manera que se deben hacer. Siempre he tenido la mejor plataforma para seguir rompiendo niveles año tras año.



Cómo toma los resultados de este inicio de año... ¿un reto o un obstáculo?

Los tomó como un resultado más de unos de los torneos que juego, ni es bueno ni es malo, es lo que es. Ahora estoy enfocado en lo que viene porque todavía queda mucho año y toca aprovecha al máximo todos los días para mejorar



El tenis es mucho más difícil que lo que la gente piensa. ¿Qué decirle a los colombianos?

Yo creo que los colombianos quieren tener a jugador TOP y son muy exigentes con los deportistas, estoy seguro que saben que es difícil llegar a la élite del deporte y nos exigen ser los mejores, pero tengan la completa seguridad que seguiré enfocado en mi proceso y que seguiré rompiendo niveles sin parar. Siempre lo he hecho y daré todo lo que tenga para poder ser parte de la gran elite del tenis mundial. Así me toque trabajar día y noche.



¿Tendremos Nico Mejía para rato?

Pero si tengo 20 años , empezó mi segundo año como profesional Sería el colmo que no! Quiero mantenerme sano y poder jugar lo que más pueda durante mi carrera.



¿Cómo asumir las críticas en el momento que lleguen?

No conozco a la primera persona exitosa a quien no lo hayan criticado... Me parece buenísimo que haya críticas, estamos en un mundo libre y hay que saber que todo el mundo puede dar su opinión y ser crítico. Si uno se deja llevar por las críticas, me parece que es una persona débil, toca trabajar es duro para obtener resultados.



