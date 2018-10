'Me quedé triste por no haber ganado la medalla de oro': Osorio

María Camila Osorio no ha ganado oros en los Juegos Olímpicos de la Juventud, pero con la plata y el bronce que obtuvo en el tenis se convirtió en la atleta de la delegación nacional que más metales ha obtenido, en las justas que se llevan a cabo en Buenos Aires (Argentina).



Osorio fue bronce en el torneo individual, tras derrotar a la china Xinyu Wang, con parciales 7-6 y 6-0.

¿Tiene un valor mayor la medalla en sencillos que en equipos mixtos?

Todas las modalidades son importantes. Lamentablemente me quedé a un paso de la final en sencillos. Lo entregué todo y quedé satisfecha por eso. Con Nicolás tampoco se dieron las cosas, los rivales jugaron bien, eso también hay que destacarlo.

¿Le queda la sensación de que pudo conseguir oro?

Me quedé triste, estuvimos a un partido, pero hay que mirar para adelante. Hay que levantarse de la derrota, queremos jugar los Olímpicos de verano. Yo veo que eso lo podemos cumplir.

¿Está cerca?

Igual es un objetivo. Uno nunca sabe, de pronto más adelante, pero lo quiero hacer, en alguna parte de mi vida, en dos o cuatro años estar allá, es el sueño de todos los deportistas, ir a los Olímpicos de verano.

¿Las dos medallas en Buenos Aires son una garantía de que puede ir a Tokio 2020?

Uno aprende mucho. Nací el día que era para aprovechar estar acá, era la última opción y me tocó. Eso es lo que me tiene feliz, tenía que aprovechar jugar los Olímpicos porque uno no sabe qué pasará en el futuro. Esas medallas no son garantía de nada.

¿Qué analiza de la competencia en estos Olímpicos?

Fue muy dura. Si la comprado con lo que vengo jugando, pues estaban las mejores del mundo, todos los partidos estuvieron duros, la competencia era contra las mejores raquetas de cada país, así que cada juego fue bien complicado, exigente y eso al final pasa factura.

¿Cuál es su futuro?

Jugaré Roland Garros y el US Open en junior. Eso me da la opción de tener mucha más responsabilidad, pero de esto voy a vivir, tengo que vivir esas experiencias para ir a la categoría de mayores después.

¿Tiene otras metas?

Dependiendo de cómo me vaya, pues miraré. Si me va bien en los torneos, puede que entre a qualy en los grandes, pero depende de eso, de mi rendimiento.

¿Cómo va su acople con su entrenador, Alejandro Falla?

Hasta el momento vamos bien. He sentido que he mejorado, es un proceso, a pesar que hace poco estoy con él.

¿Qué le ha podido aprender?

Muchas cosas, cómo se debe comportar uno dentro y fuera de la cancha. Falla estuvo arriba, sabe cómo hay que comportarse, lo que no hay que hacer, creo que es una buena vía para aprender.

¿Hay algo en lo que le insista?

Me dice que luche hasta el final, que no me entregue. La confianza que me ha dado es mucha. Alejandro me ha enseñado a leer la cancha y estamos entrenando fuerte.







Lisandro Rengifo

Redactor de DEPORTES

En twitter: @LisandroAbel