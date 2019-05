Cabal cree que tienen opciones de ganar el Roland Garros

La pareja de tenistas colombiana conformada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah sigue viviendo un idilio con los títulos y el buen rendimiento; sin embargo, en sus vitrinas, donde hay trofeos de varios importantes torneos, aún falta uno de grand slam. Por eso, para la dupla nacional, este Roland Garros puede ser una buena opción.

En las últimas dos semanas han levantado dos trofeos. Ganaron el ATP 500 de Barcelona y defendieron la corona del Masters 1000 de Roma. La pareja colombiana (Colsanitas) es la número uno en la carrera a Londres y todos los miran con respeto. Son favoritos a ganar el título.



“No me veo como favorito, pero sé que tenemos chances. En el circuito de dobles, cualquiera le puede ganar a cualquiera; haber ganado un torneo la semana pasada no nos vuelve favoritos. Cada semana es diferente. Sabemos que tenemos opciones de ganar, no hay duda; eso sí, tenemos que trabajar”, le dijo Cabal a EL TIEMPO.

El inicio de temporada fue irregular. Aunque comenzaron jugando la final del ATP de Sídney, luego tuvieron un bache y se despedían rápido de varios torneos. La lucha y la confianza los tendrá hoy como favoritos en Roland Garros.



“Todo el año hemos jugado a gran nivel, simplemente perdíamos partidos porque no se nos daban las cosas. Jugábamos igual de agresivos, pero simplemente al inicio no se daban las cosas, nos tocaba el lado feo de la moneda. Luego, cada semana te da una revancha, y ahora hemos ganado dos torneos, que nos dejan muy contentos porque nos deja en la línea que es”, añadió.



Para Cabal, la presión que pueden tener por estar tan sólidos y favoritos al título solo hay que disfrutarla y no caer en ella. “La presión siempre está. La competencia, el ser favoritos en un cuadro o cuando te ven como los que tienen que ganar siempre. La presión siempre está, y no es porque ganamos un torneo la semana pasada, sino por el respeto que te ganas en el circuito, el escalafón y la carrera. Lo tienes que disfrutar para luchar cada día”.

Respeto

Hoy en día, Cabal y Farah gozan de un estatus importante dentro del circuito. Todos los jugadores hablan bien de su juego: cohesión, agresividad, además de verlos como unos referentes de la modalidad de dobles.



“Simplemente lo vemos como algo que hemos conseguido por haber ganado partidos o torneos, es el fruto del trabajo, algo que nadie regala. No pensamos en eso sino que disfrutamos nuestra vida”.



La cohesión que tienen Cabal y Farah es muy alta, y, en cada punto, la agresividad los lleva a sacar puntos importantes o muy difíciles de conseguir. Esto ha sido el trabajo durante muchos años, y de la misma convivencia. Ventajas a su favor para ganar Roland Garros.



“Todo es trabajo: la agilidad, los reflejos, eso no es gratis. También es un poco de sensación de cómo está el punto, o (lo que) el otro pueda hacer. La verdad que cuando uno sale a la cancha, uno se disfruta todo los puntos y quiere vivir ese éxtasis”, comentó Cabal, quien es de esos jugadores que resuelve en la red con mucha genialidad.



El tenista colombiano ve jugar Roland Garros como algo “especial y difícil de describir, algo por lo que han trabajado”, y lo único que espera es poder estar bien de salud y con toda la energía para llevarse el título.



“Lo importante es llegar bien preparados, sanos, esperar estar en gran nivel y mostrar un buen juego. Ya el resultado es algo que no podemos controlar; entramos a hacer lo mejor de nosotros. Sabemos que podemos ganar desde un torneo 250 hasta un grand slam, así que simplemente vamos a luchar punto por punto y a tratar de ganar todos los partidos”, concluyó.



Eso sí, no se animó a dar cuáles serán sus principales rivales para ganar el título. “La verdad es que todas las parejas pueden ganar o perder. Hay un poco más de conciencia con las parejas que siempre están ganando torneos, que juegan el Masters, los top-10, que son las duplas que se deben tener en cuenta. Hay jugadores que tienen mucha experiencia, y, precisamente, a ellos es a quienes se debe tener referenciados”, concluyó.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4