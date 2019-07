‘Tenemos la ley de darlo todo’: Juan Sebastián Cabal

Juan Sebastián Cabal ha sido un guerrero en su carrera deportiva. Nunca se rindió, pese haber sufrido una grave lesión de rodilla que casi le pone punto final a todo su sueño. Él decidió dedicarse a los dobles, y la recompensa le llegó con el título de Wimbledon.

“Tenemos la ley de darlo todo, de morir en nuestra ley, y sabíamos que podíamos seguir creando opciones de ganarlo. Nos tiramos al piso cuando lo logramos. Ganamos Wimbledon, es algo con lo que uno se derrumba, se quiebran las piernas, y justo en ese momento se hace realidad un sueño, así que estoy muy contento”, aseguró Cabal luego de ganarles en la final a los franceses Nicolas Mahut y Edouard Roger-Vasselin, en una entrevista con Win Sports.



Fue una final muy cerrada. Cuatro de los cinco sets se resolvieron en el tiebreak, y apenas en la cuarta manga llegaron los dos primeros quiebres. Cabal y Farah (Colsanitas) nunca desfallecieron y siempre estuvieron dispuestos a ir a pelear.



“Simplemente nos hablábamos diciéndonos que estábamos haciendo las cosas bien y que estábamos aprovechando las oportunidades que ellos nos daban. Que había que seguir luchando punto a punto”, añadió.



Cabal no se ahorró en agradecimientos a todas las personas que los han apoyado en este proceso, tanto su equipo técnico como todos los aficionados que no hacen más sino mostrarles cariño en las diferentes canchas del mundo y en las redes sociales.



“Hay muchas personas que tenemos que agradecerles; uno no llega aquí solo, todos tienen su mérito, su granito de arena. Estoy demasiado contento, no hay palabras para describir esto; espero que Colombia esté igual de loca como nosotros. No tenemos cómo agradecerle al público”, concluyó un Cabal que cree que vive un sueño.



