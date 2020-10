Galán analizó el partido contra Novak Djokovic: fue frentero

El tenista colombiano Daniel Galán fue derrotado por el serbio Novak Djokovic, en la tercera ronda de Roland Garros, con parciales 6-0, 6-3 y 6-2.

La experiencia: El comienzo fue impresionante. Nunca había estado en una cancha principal de estas. Me sorprendió mucho y él (Djokovic) no le daba muchos chances. Jugaba más rápido que yo. Fue una buena experiencia. La estrategia, pues en los videos uno ve que la derecha juega más como pesado, no te juega tan rápido, pero todo era rapidísimo, misiles aquí y allí. El revés es impresionante y todo el tiempo te lo pone al fondo”, dijo Galán en rueda de prensa en la que estuvo Match Tenis.



Un partido más. Si me pongo a pensar que jugaré con el número uno del mundo, pues me voy a volver un ocho la cabeza. No siempre está nervioso y si se pone a pensar uno con quién está jugando, pues nada. Esta experiencia me da ganas para seguir adelante. Me sentí inferior, bastante, pero es un motivo más para seguir adelante, Tengo mucho por mejorar.



¿Habló con Djokovic? “No hablamos nada. De la cancha mojada, que hay que esperar. Cuando terminó el juego me deseó buena suerte. La verdad es que la derecha iba muy rápida. O fui capaz, no me pude acostumbrar”.



La dificultad. “Sentí que me pasaron por encima. Estaba bastante nervioso. Mi hermano me gritaba que me moviera, sentía que como que estaba muy tenso, nervioso, sin soltarme y era difícil hacerlo, relajarse, porque la situación era difícil”.



Lo que viene. “Me voy con todo lo bueno. Vengo haciendo las cosas bien. No ha sido fácil volver después del parón. Se está trabajando bien. El partido demuestra que hay mucho por mejorar".



