Entrevista: Las claves de Daniel Galán para vencer a Argentina

En el 2017, cuando Colombia iba a enfrentar a Croacia en el Grupo Mundial del antiguo formato de la Copa Davis, un sector pedía llevar a Daniel Galán al equipo para esta serie. Sin embargo, Pablo González, el entonces capitán, decidió no llevarlo porque su juventud podría pesarle y decidió convocar a los experimentados Santiago Giraldo y Alejandro González, que a la postre perdieron cada uno su partido contra Marin Cilic.

No fue hasta el 2018 cuando a Galán le llegó la oportunidad de enfundarse la camiseta de Colombia. Esa vez jugó contra Barbados, ganándole su partido a Haydn Lewis. Desde ahí comenzó otra historia en el equipo colombiano de Copa Davis.



En total ha disputado nueve partidos, ganando seis de ellos. Lo que más se recuerda son los dos puntos que consiguió contra Brasil, en Barranquilla, siempre con la presión de estar abajo en la serie, y lo que hizo este fin de semana, cuando pasó al ser el héroe al volver a conseguir sus dos puntos contra Argentina, para vencerla por primera vez en la historia.



Nuevamente apareció usted para mostrar sus condiciones, su nivel y darle sus dos puntos como contra Brasil...

Solamente tomé esta Copa Davis como que tenía que jugar dos partidos más en mi carrera deportiva. Sabía que tenía que salir a luchar y a jugar mi tenis. Creo que jugué grandes partidos, estuve a muy alto nivel. Toda la semana vi que estaba muy sólido, muy consistente, y saqué el objetivo que se tenía. Es difícil de describir, es la mayor alegría de mi carrera deportiva. Nunca pensé que le daría dos puntos a Colombia para pasar otra vez a Madrid. Siento una alegría inmensa y espero que hagamos un gran papel en Madrid.

No celebró el triunfo contra Londero...

La verdad, pensé que la bola de Londero había entrado, por eso les dije a mis compañeros y mi capitán que esperaran a lo que dijera el juez. No me dieron tiempo de celebrar. De verdad es que soy así, pero no puedo estar más contento por esta victoria del equipo, por esta victoria para Colombia.

Daniel Galán, tenista colombiano. Foto: Néstor Gómez /CEET

Cada vez que Colombia juega de local en la Davis, usted se agiganta...

La verdad, jugar de local es muy especial. Se siente una energía increíble. He tenido la oportunidad de jugar en Bogotá y en Barranquilla en la Copa Davis, y siempre el público está encima de uno apoyando, sin importar que se estén viviendo momentos malos. Eso lo hace muy especial. Nunca pensé que llegara a ganar tanto en la Copa Davis, y más de local.

Daniel Galán, tenista colombiano. Foto: Néstor Gómez /CEET

¿Cómo manejó los nervios?

No sé (risas). Los nervios son algo que se vive en cualquier partido, es normal que aparezcan y más en un tipo de definición como la que estábamos viviendo. Busco concentrarme en mi juego, en lo que puedo conseguir, en cómo puedo llegar a lastimar a mi rival. Es algo que todavía sigo trabajando con todo mi grupo de trabajo, porque en el tenis, en mi disciplina individual, es clave poder mantener la calma y no desesperarse.



Gastón Gaudio se rindió ante su juego...

Para mí es un orgullo que un personaje como Gaudio, capitán de Argentina y que fue top 10 y ganó Roland Garros, diga eso. Es una motivación a seguir trabajando. Quiere decir que vengo haciendo las cosas bien, siendo muy disciplinado. Siempre me he centrado en superar lo que ya he conseguido y mejorar lo que aún me falta.

Gastón Gaudio. Foto: EFE / Mauricio Dueñas

Su evolución es grande...

Siempre he ido creciendo, y eso es lo más importante en una carrera deportiva. Hay que trabajar para ir progresando. Eso no tiene mayor fórmula que estar trabajando, tener disciplina. Todo eso se ha visto en mi nivel, potenciando mis virtudes y mejorando en esos aspectos de ir a buscar más los puntos en la red.



DEPORTES