Fin a 168 días de para: este sábado vuelven a jugar Cabal y Farah

Pasaron exactamente 168 días desde el último partido oficial que jugaron juntos los doblistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Fue en el punto que le ganaron a Argentina en la Copa Davis para conseguir el cupo a las finales al Grupo Mundial. Desde ahí pasaron un poco más de cinco meses en los que estuvieron inactivos por la pandemia del coronavirus. Hoy regresan de manera oficial en el Masters 1.000 de Cincinnati.

En frente tendrán a los británicos Jamie Murray y Neal Skupski, a quienes vencieron hace un año en las semifinales del US Open, donde ganaron su segundo grand slam.

El año pasado se volvieron a ver las caras. Fue en cuartos de final de Pekín, con victoria para la pareja europea. Este sábado, no antes de 2:30 p. m., volverán a enfrentarse, esta vez en las canchas del Flushing Meadows.



“Personalmente, al igual que Robert, nunca paramos de trabajar lo físico. Pudimos hacerlo desde la casa, cada uno nos la ingeniamos, así que nunca tuvimos una para total. No son las condiciones óptimas, es lo que estamos viendo y ojalá lleguemos en buen nivel”, afirmó Cabal antes de su viaje a Nueva York.



Farah y Cabal, números 1 y 2 del escalafón de la ATP, respectivamente, buscarán en este evento su tercer título a nivel Masters 1.000 (tras Roma 2018 y 2019), pero el primero en superficie rápida. El año pasado fueron finalistas en este torneo, pero perdieron la disputa por el título con 6-4, 4-6, 6-10 contra Ivan Dodig y Filip Polasek.



“Volver a jugar, competir ya es un título para nosotros. Tenemos ganas de ver a qué nivel estamos, de competir y gozar otra vez de la competencia”, comentó Farah.



Cabal y Farah tendrán un camino espinoso desde el principio en el Masters de Cincinnati. Los británicos son una pareja sólida, que regresó a las prácticas con mayor tiempo que los colombianos.



De ganar hoy en el debut, los colombianos podrían enfrentar en la siguiente fase al serbio Novak Djokovic, número uno en sencillos, y a su compatriota Filip Krajinovic, quienes jugarán contra los estadounidenses Frances Tiafoe y Tommy Paul. Y en el camino también podrían encontrarse con las duplas Kevin Krawietz-Andreas Mies y Marcel Granollers-Horacio Zeballos, de las mejores del mundo.



“El cuerpo ya está más adaptado, cumplimos bastante bien con los procesos. Ahora hay que tener paciencia de jugar los puntos y tener el nivel”, dijo Cabal.



DEPORTES