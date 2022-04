Un estruendo aterrorizó el hogar de Dayana Yastremska en la noche del miércoles 23 de febrero. Todavía no había cesado el impacto cuando ella, la tenista número 104 del ranquin mundial, fue a buscar a su padre. “¿Papá, qué sonó?”, preguntó con la inocencia de una mujer que por su profesión pasa muy poco tiempo en casa. “Ha comenzado la guerra”, sentenció su progenitor.

Al día siguiente, los medios de comunicación reportaron en Odesa, la tercera ciudad de Ucrania, que los vuelos estaban prohibidos en todo el país. La invasión de militares rusos en la frontera con el gigante euroasiático justificaba la medida. Yastremska, quien debía viajar esa misma tarde con su familia a Francia, para disputar el WTA 250 de Lyon, entró en angustia.



“Mañana te vas con tu mamá y tu hermana”, resolvió Oleksandr Yastremskiy, su padre, ante un vano “Pero no me quiero ir” de Dayana, de 21 años.



El 25 de febrero, a primera hora, la familia de la tenista recorrió los 193,33 km que separan a Odesa de la ciudad de Izmaíl, en la frontera con Rumania. Durante los últimos metros, por decisión consensuada, el plan de huida cambió: Dayana e Ivanka, su hermana menor, de 15 años, y también tenista, se irían sin Maryna, su madre.



Ante el temor de la mayor de las Yastremska por estar lejos de la mujer con la que más tiempo ha pasado en su vida, de nuevo fue el papá quien tomó la vocería: “Ustedes tienen que irse, tienen que seguir sus sueños, tienen que construir su futuro y cuidar la una de la otra”. Y así ha sido en los 37 días que han pasado desde entonces.

Una mezcla de energía y concentración

El camino de Dayana Yastremska en el tenis comenzó cuando tenía cinco años. Fue su abuelo quien la llevó a la primera cancha tras ver que la pequeña no podía quedarse quieta en casa. Y aunque el tenis la sedujo desde un principio, su hiperactividad la llevó a seguir probando otros deportes.



De la extensa lista de experimentos, el boxeo fue el más determinante en su formación como tenista, pues, según les dijo a los medios de la WTA, en 2020, el pugilismo le permitió adquirir “herramientas para concentrarse”. Finalmente, el deporte blanco ganó el pulso por ser “la mejor forma de gastar la energía”.



Durante su carrera juvenil, Yastremska tuvo el mejor momento en 2016, cuando llegó hasta la final del Wimbledon Junior, con escasos 16 años. Luego, en el profesionalismo, 2019 se presentó como su hora de brillar. Sobre todo por las condiciones en las que se dio su primer triunfo de aquel año, el del WTA 250 de Tailandia, su segundo en el circuito.



Para el 28 de enero, fecha de inicio del torneo asiático, la ucraniana no quería jugar. Su nula voluntad tenía que ver con que al termino del Abierto de Australia, en el que ella llegó hasta la tercera ronda, Maryna, su mamá, sufrió un accidente. Inexplicablemente, al momento de abrir una botella de champaña, el recipiente se rompió entre sus manos. Un vidrio impactó su ojo izquierdo y por eso tuvo que ir de emergencia al hospital.



Ante la ausencia forzada de la persona que siempre la ha acompañado en las competencias, Yastresmska no tenía intenciones de saltar a la cancha. Pero el deseo de la madre era que fuera a la paradisiaca villa de Hua Hin y se llevara el trofeo. Por eso lo hizo.



Estoy en la final, mi madre está en el hospital, no puede ver por un ojo y aun así está intentando mirarme… FACEBOOK

TWITTER

Luego de vencer en los cuartos de final a la española Garbiñe Muguruza, por entonces n.° 15 del mundo, la joven ucraniana superó a la polaca Magda Linette en las semifinales. Para la final, la australiana Tomljanovic, siete años mayor que ella, fue la rival para batir.



Después de ganar 6-2 el primer set y caer por la misma diferencia en el segundo, el juego llegó a la tercera manga. El tema es que, tras poco más de 40 minutos, Dayana caía 2-5. Pero en medio del silencio de la grada llegó la luz. “Estoy en la final, mi madre está en el hospital, no puede ver por un ojo y aun así está intentando mirarme… yo solo debo golpear la pelota y traerle el trofeo a mi mamá”, pensó Yastremska. Minutos después, tras forzar un vibrante tie-break que terminó 6-3, la tenista ucraniana estaba levantando la copa, tal como quería su madre.



Aquel 2019 dorado cerró con otro título en el 250 de Estrasburgo, una tercera ronda de US Open y una cuarta fase en Wimbledon. Por ese empuje, con 20 años, el 20 de junio de 2020, Yastremska alcanzó su mejor puesto en el ranquin: 21 del mundo.



Luego, con el agravamiento de la emergencia sanitaria y la cancelación de torneos en aquel primer año pandémico, la ucraniana enfiló su energía hacia la producción de dos canciones (Thousands of Me y Favorite Track), que la auparon como “la rapera del tenis”.



En 2021, un resultado analítico adverso en una prueba de dopaje la dejó fuera de competencia de enero a junio. En julio volvió, aunque los resultados no la acompañaron.“Esta temporada 2021 ha sido una montaña rusa emocionalmente hablando para mí. Pero nunca renuncié y mantuve la cabeza en alto”, resumió en ese entonces. Este 2022, sin duda, los altibajos más fuertes de su carrera.



Con los ojos en la cancha y el corazón en Ucrania

Yastremska, en el WTA de Lyon, con la bandera de Ucrania en su espalda. Foto: Sean M. Haffey (Getty Images)

Tras escapar de Ucrania, Dayana y su hermana Ivanka llegaron a Lyon con una invitación para jugar juntas en la modalidad de dobles. Aunque perdieron en su debut, la imagen de ambas, firmes y con la bandera de su país sobre sus hombros, se robó todos los aplausos. Después, con Dayana en el cuadro de sencillos, e Ivanka acompañándola desde la grada, se gestó el comienzo de una hazaña verdaderamente inspiradora.



El primero de marzo, en el juego inicial, Dayana venció a la rumana Ana Bogdan en lo que, por obvias razones, denominó como “el partido más difícil de su vida”.



Luego, sin tener mayor contacto con sus padres, quienes a hoy todavía pasan la mayor parte de su tiempo protegidos en un parqueadero subterráneo de Odesa, Yastremska siguió avanzando hasta llegar a la final. En todos los juegos, la secuencia fue la misma: triunfar, saludar a la rival, darle la mano al juez e izar la bandera de Ucrania en su espalda, como si fuera el asta más grande del mundo.



"Desde la invasión, cada victoria que consiga es para mi país. Comparado con lo que se está viviendo en Ucrania, sé que no tiene mayor significado. Aun así, siento que puedo con todo”, proclamó tras vencer en el duelo de semifinales.



Si los ucranianos me están viendo, quiero decirles que son muy fuertes y que tienen un espíritu increíble. FACEBOOK

El día del partido definitivo, Dayana cayó ante la número 43 del ranquin, la china Shuai Zhang, por parciales 6-3, 2-6 y 4-6. Sin embargo, los números que marcaron esa jornada del 6 de marzo fueron los ocho días que pasaron desde que Yastremska huyó de su país y llegó a la final de un torneo de WTA, después de más de dos años sin conseguirlo.



“Toda esta semana no he estado peleando por mí sino por mi país. Y si los ucranianos me están viendo, quiero decirles que son muy fuertes y que tienen un espíritu increíble”, cerró en su discurso de subcampeona.

"You guys are so strong, you have an amazing spirit." 💙💛



Luego de esa épica en suelo francés, las hermanas Yastremska viajaron con uniformes inspirados en la bandera de Ucrania a jugar el Masters 1000 de Indian Wells, gracias a una nueva invitación de la WTA. Para su lamento, se fueron en la primera ronda de dobles. Dayana, en sencillos, también salió en la fase inicial. Hace 15 días, la joven tenista reapareció en el Abierto de Miami, pero se tuvo que retirar en el primer partido debido a problemas estomacales, quizá por somatización.



A partir de este lunes, Dayana Yastremska hará parte de la edición 29 de la Copa Colsanistas, torneo 250 de la WTA, en Bogotá. Durante la versión de 2017, vino y se despidió en primera ronda. Para esta oportunidad, su intención, como lo hizo en Tailandia, en 2019, es llevarse el título motivada por su madre, quien la acompaña a la distancia. Pero ahora, sobre todo, por el pueblo ucraniano, que la apoya a pesar de que no tiene nada que celebrar.

ANDRÉS FELIPE BALAGUERA SARMIENTO

@balagueraaa

DEPORTES EL TIEMPO