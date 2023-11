David Nalbandian habla tras ser acusado de poner cámara oculta en habitación de su ex

Esta semana se dio a conocer que David Nalbandian fue denunciado por su expareja, Araceli Torrado, por acoso sexual y hostigamiento. Según alegó la joven ante la Justicia, el extenista le había instalado una cámara para filmar lo que sucedía en su habitación.



Si bien la causa fue archivada por falta de pruebas, el deportista admitió haber colocado el aparato, aunque aseguró que no funcionaba. El escándalo mediático llegó a medios internacionales como The Sun por su carrera como tenista y finalista de Wimbledon en 2002.

Araceli Torrado es una modelo, influencer y locutora rosarina de 29 años, con quien Nalbandian mantuvo una relación durante varios meses. La misma se hizo pública en febrero de este año, cuando se los vio en el teatro en la Ciudad de Buenos Aires y finalmente terminó en junio.



Luego de que la relación llegara a su fin, ella continuó viviendo en el departamento que compartía junto al extenista en Palermo cuando aún estaban en pareja. Según detalló ella en la denuncia, junto a su hermano encontraron la cámara instalada detrás de una salida de ventilación central en la habitación.



Este dispositivo apuntaba directamente hacia la cama. La joven aseguró que el objetivo de su expareja era controlarla y saber qué hacía.

En un audio que se filtró en estos días, David Nalbandian afirmó: “¿Querés que sea honesto? Sí, la puse ese día. No la pude ver porque no sé qué quilombo hay con Internet. No se puede ver. No pude ver nada”. En la conversación, la joven le recriminó el extremo al que llegaron sus acciones. “No sé si viste algo o no viste nada. Te cagaste en todo. No entiendo el afán de haber querido espiarme hasta los pelos de la nariz. Pusiste una cámara que da directo a la cama. No puedo creer hasta dónde fue tu cabeza”, manifestó.



Después de la difusión del escándalo, el ex N° 3 del ranking ATP mundial habló con el diario Clarín sobre la denuncia. “Ya hay un dictamen del juez, fíjense bien antes de hablar”, señaló en referencia a la decisión de la Justicia de archivar la denuncia y no hacer lugar a los pedidos del abogado de la modelo. En tanto, aseguró que el motivo por el que ahora salió el caso a la luz fue porque su expareja “quiere plata y fama”.

Uno de los diarios británicos más importantes, como lo es The Sun compartió la noticia de este escándalo que no llegó a mayores por falta de pruebas en primera y segunda instancia.



“Finalista de Wimbledon demandado por ex modelo por acoso sexual después de espiarla en su casa con cámaras ocultas”, tituló el medio inglés que recopiló los audios entre la pareja y el video en el que el hermano descubre la cámara en el ventilador.



Cabe destacar que a finales del año pasado, David Nalbandian se separó de su expareja Victoria Bosch, con quien estuvo casado 22 años y tiene dos hijos en común. Dos meses después, se mostró junto a Araceli Torrado en el estreno de la obra Casados con hijos en el Teatro Gran Rex, en febrero de este año.



DEPORTES

Con información de La Nación de Argentina (GDA).

