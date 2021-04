Medvedev, baja en Montecarlo por covid-19

El actual número dos del tenis mundial, el ruso Daniil Medvedev, positivo al covid-19, se retira del Masters 1000 de Montecarlo, anunció este martes la ATP.

"Medvedev fue colocado en aislamiento y continúa siendo seguido por el médico del torneo y el equipo médico de la ATP", detalla un comunicado difundido por la instancia.



Estos últimos días, el ruso se entrenó en las pistas del Montecarlo Country Club, con Rafael Nadal entre otros.



"Es una gran decepción no poder jugar en Montecarlo. Me concentro enteramente en la recuperación y tengo ganas de volver al circuito desde que sea posible", comenta

Medvedev en el comunicado de la ATP.



Residente monegasco, el ruso estaba autorizado a estar en su casa durante la disputa del torneo, contrariamente a los no residentes, que han sido sometidos a una burbuja sanitaria más estricta.



Semifinalista en el Principado en la última edición en 2019, Medvedev debía entrar en liza en segunda ronda este año frente a Filip Krajinovic o Nikoloz Basilashvili.



Con AFP

