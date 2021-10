Mathieu Perchicot, el rival de Galán en el Challenger de Bogotá

Con unos partidazos el DIRECTV Open Bogotá arranca este lunes el cuadro principal del torneo, que se disputará en el Carmel Club durante toda esta semana. Colombia saldrá con sus mejores exponentes, comandados por la mejor raqueta del país, Daniel Galán, Nicolás Mejía, Cristian Rodríguez, Alejandro González y Enrique Peña, a poner la casa en su sitio y dejar el título para sus aficionados.

El cuadro principal tendrá bastantes condimentos desde su fase inicial. Galán (105º) enfrentará en la primera ronda del DIRECTV Open Bogotá al francés Mathieu Perchicot (435º), de 29 años.



Las cualidades de Mathieu Perchicot



El jugador europeo es diestro, con revés a dos manos y que tiene como principal arma, una derecha bastante poderosa.



Uno de los duelos más importantes para Colombia en la primera ronda del DIRECTV Open Bogotá será el que enfrente a Nicolás Mejía (289º) y a Cristian Rodríguez (421º), en un duelo que promete sacar chispas. Mejía, en su primer torneo como profesional en el país, quiere mostrar el claro ascenso a que ha tenido este año en el Challenger Tour, mientras que Rodríguez expone su experiencia y conocimiento en la altura de Bogotá.



Por esa misma parte del cuadro, el chileno Nicolás Jarry, quien llegó a ser el número 28 del mundo y que este año ganó el Challenger de Salinas, espera rival procedente de la clasificación.



Podría darse un en cuartos de final un partidazo, tipo Copa Davis, entre Galán y Jarry.

Por la parte de abajo del cuadro, el segundo favorito al título, el alemán Daniel Altmaier (114º), se medirá contra el checo Dalibor Svrcina (318º), en un partido de altura, fortaleza y juego directo contra movilidad y variantes.



Por su parte, el juvenil colombiano Enrique Peña, quien recibió una invitación por parte del DIRECTV Open Bogotá, tendrá su primera experiencia en un torneo profesional enfrentando al canadiense Alexis Galarneau (363º).



Uno de los mejores encuentros que se verá en primera ronda por la parte baja del cuadro es el que enfrentará al experimentado tenista antioqueño Alejandro González (464º) y al checo Vit Kopriva (198º), que viene desplegando un buen nivel en los últimos torneos. Diestro, con revés a dos manos, el europeo juega muy bien de fondo y tiene buenas derechas ganadoras.



Como mejor resultado este año, Kopriva alcanzó las semifinales del ATP 250 de Gstaad, Suiza, perdiendo en la final contra el noruego Casper Ruud.

Resultados y los juegos del lunes



Resultados de este domingo en la qualy

Alejandro Hoyos (COL) 7-5, 6-4 a Joao Lucas Reis Da Silva (BRA)

Cayetano March (ECU) 6-4, 7-5 a Mateo Gómez (COL)

Jaroslav Pospisil (CZE) 6-4, 6-7(4), 6-2 a Jean Thirouin (FRA)

Enzo Coucaud (FRA) 6-2, 6-3 a Luis Patiño (MEX)

Bart Stevens (HOL) 1-6, 6-3, 6-3 a Alexandar Lazarov (BUL)

Luca Castelnuovo (SUI) 6-4, 6-2 a Juan Hernández (MEX)

Evan King (USA) 6-3, 6-2 a Michel Vernier (CHI)

Nicolás Barrientos (COL) 7-5, 6-2 a Johan Rodríguez (COL)



Programación para este lunes

10 de la mañana

Alejandro Hoyos (COL) vs. Nicolás Barrientos

Enzo Coucaud (FRA) vs. Cayetano March (ECU)

Bart Stevens (HOL) vs. Jaroslav Pospisil (CZE)

No antes de las 12 m.

Daniel Galán (COL) vs. Matthieu Perchicot (FRA)

Jesper De Jong (HOL) vs. Martin Tiffon (ESP)

Evan King (USA) vs. Luca Castelnuovo (SUI)

No antes de las 2 p. m.

Alejandro González (COL) vs. Vit Kopriva (CZE)

Lucas Catarina (MON) vs. Malek Jaziri (TUN)

Matías Zukas (ARG) vs. Roberto Quiroz (ECU)



Con información de la oficina de prensa