Luego de la gesta de haber derrotado a Stéfanos Tsitsipás, el quinto mejor tenista del ranquin ATP, y conseguir la mayor victoria para el tenis colombiano en los últimos 47 años, como bien lo señaló Fabián Valeth, de la federación de la disciplina, Daniel Galán tiene en frente la oportunidad de hacer de su primera presentación en el abierto estadounidense un hecho todavía más memorable.

El mejor tenista del país (n.º 94 del ranquin) debe demostrar que, así como sacó provecho de la inestabilidad del poderoso Tsitsipás con sus variantes de juego, también puede hacerlo este miércoles ante el australiano Jordan Thompson (n.º 102), un hueso mucho menos duro de roer que el griego, pero que puede plantearle varios desafíos.



El nuevo rival de Galán

Jordan Thompson Foto: AFP

De 28 años, 1 metro y 83 centímetros de estatura y 82 kilogramos de peso, es el nuevo reto que tiene Galán en frente.



Aupado por su vigorosidad, Thompson ha hecho una carrera basada en la potencia.



Su juego es una apuesta por la firmeza desde el fondo de la cancha. No en vano, el revés a dos manos es su principal virtud.



Con esa fórmula, el australiano entró en 2016 al 'top 100' del ranquin mundial luego de ganar los primeros cuatro torneos Challenger, de los ocho que constan en su palmarés.



Al año siguiente, en medio de ese albor, logró la victoria más importante de su carrera, cuando derrotó al británico Andy Murray, quien por entonces era el mejor tenista del ranquin, en la segunda ronda del ATP 500 de Londres, al que Thompson había entrado desde la 'qualy'.



En 2019, el australiano tuvo el gran año de su vida deportiva, pues logró su mejor clasificación al ser el n.º 43 del mundo y llegó a su primera y hasta ahora única final de un torneo ATP, aquella del 250 de s-Hertogenbosch, que perdió ante el francés Adrian Mannarino en dos sets de batalla.



Luego, en 2020, certificó su mejor participación en un grand slam al llegar hasta la cuarta ronda de, precisamente, el US Open.



Y aunque su resultado en el abierto de pista dura podría dar a entender que es su superficie predilecta, Thompson ha sido mucho más efectivo en hierba. De hecho, este año, en el que ha sido bastante irregular, ha conseguido 11 victorias y 11 derrotas en pista dura. Muy distinto a los 12 triunfos y cinco derrotas que acumuló en la gira de césped.



En el torneo vigente, Jordan Thompson viene de remontar dos sets en su debut en el abierto ante el italiano Lorenzo Sonego (n.º 63) luego de 3 horas y 18 minutos de partido.



La buena noticia para Galán es que ya sabe cómo jugarle, pues lo enfrentó en aquel 2019 de ensueño de Thompson. Y, superando la lógica simple, ganó el colombiano en los cuartos de final del ATP 250 de Houston.



Ahora, de vencerlo en el último grande de la temporada, Galán posiblemente enfrentará en la siguiente fase al español Alejandro Davidovich, actual n.º 39. Otro reto más para el intrépido tenista que quiere seguir haciendo historia.



El escollo de Osorio

Después de su remontada ante la estadounidense Ann Li, la cucuteña Camila Osorio, actual n.º 70 del ranquin, enfrenta hoy en el US Open a otra local, la vigente n.º 29 del escalafón, Alison Riske.



Riske, de 32 años, es una mujer diestra, de 1,75 metros de estatura y cuyas fortalezas son el juego atlético y la agresividad propia de quien sabe sacarle provecho a estar frente a la red.



Aunque se ha descrito como una jugadora ‘todoterreno’, sus mayores éxitos han venido en la pista dura, pues en ocho años ha alcanzado 9 finales en esa superficie, de las cuales ha ganado dos. Exnúmero 18 del ranquin en 2019 y campeona de la Fed Cup con Estados Unidos en 2017, viene de derrotar a la joven Eleana Yu 6-2 y 6-4.



ANDRÉS FELIPE BALAGUERA SARMIENTO

REDACTOR DE DEPORTES EL TIEMPO

En redes: @balagueraaa

