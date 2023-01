Tras su retiro en la primera ronda del ATP 250 de Adelaida y la baja obligada del segundo torneo en la misma ciudad por molestias físicas, Daniel Galán espera empezar en forma el 2023 con su participación en el Abierto de Australia, en el cual debuta hoy a las 7 p. m. (TV de Star+), frente al francés Jeremy Chardy.

El mejor tenista del país, actual número 68 del ranquin mundial, encara el primer grand slam de la temporada con el objetivo de ratificar las buenas sensaciones que dejó al finalizar el año pasado con la memorable actuación en el US Open, más allá de sus dos títulos en los Challenger de Concepción y Sarasota.



No es un secreto que Galán, de 26 años, vivió en Flushing Meadows un nuevo florecimiento en la élite. Ya había demostrado en 2020 su capacidad para enfrentar los grandes desde las fases clasificatorias con lo hecho en Roland Garros, pero la sensación que dejó a pesar de caer algo cansado en la tercera ronda con el español Alejandro Davidovich no ha tenido comparación en su carrera.



Su victoria sobre el griego Stefanos Tsitsipas, en la primera ronda del último Abierto estadounidense, aprovechando cada uno de los errores del hoy cuarto mejor jugador del mundo, dejó en el imaginario que Galán puede llegar tan lejos como crea posible.



En su objetivo de alejar la irregularidad, Galán tiene en el Abierto de Australia la opción ideal de sentar los cimientos de su consolidación en la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).



Galán en Australia

En el año 2020 el colombiano llegó a la tercera ronda de Roland Garros. Foto: JULIAN FINNEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Para el debut de esta noche, Galán parte como el gran favorito. Chardy, su rival, tenista francés de 35 años, actualmente no tiene ranquin debido a que lleva más de un año sin actividad, tras alegar inconvenientes médicos producidos supuestamente por los efectos de la vacuna contra el covid-19.



Chardy, quien llegó a ser n.º 25 del circuito en su mejor momento, jugó su último partido el 31 de agosto de 2021, en la primera ronda del US Open de ese año. Cayó en tres sets contra el italiano Mateo Berrettini.



Aunque su estado físico todavía es un albur, Chardy es un tenista que en condiciones normales manejaba un buen saque y un revés a dos manos bastante potente. Ambas armas, de guardar su espíritu, serán un desafío interesante para Galán, quien ha venido mejorando sus movimientos en el fondo de la cancha.



De ganar en la primera salida y conseguir la que sería su primera victoria de su carrera en el cuadro principal del torneo, el bumangués debería mirar con ambición hacia la tercera ronda.



Si responde a la lógica, se enfrentará al ganador de la llave protagonizada por el británico Daniel Evans (n.º 26 del mundo) y el argentino Facundo Bagnis (n.º 90 del escalafón).



Aunque ambos son jugadores experimentados, el rival de Galán en una segunda ronda debería ser Evans, a quien podría verlo de nuevo un par de días después, en la serie de Copa Davis entre Colombia y el Reino Unido, el 3 y el 4 de febrero, en el municipio de Cota, Cundinamarca.



En una hipotética tercera fase, Galán enfrentaría al ruso Andrey Rublev, quien después de jugar contra Dominic Thiem, titán austriaco en reconstrucción, no tiene mayores retos en el resto del cuadro.



Una cuarta ronda sería inédita en la carrera de Galán, pero en el primer grande del año no parecería ser lo más probable. Sin embargo, ese es el desafío suyo: creer que es posible.

ANDRÉS FELIPE BALAGUERA SARMIENTO

PERIODISTA DE DEPORTES EL TIEMPO

En redes: @balagueraaa

