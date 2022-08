El colombiano Daniel Galán empezó con paso imponente en el cuadro principal del US Open de tenis, al vencer este lunes de manera categórica, y también reñida, al griego Stéfanos Tsitsipás, número 5 del mundo.

Galán demostró que viene al US Open con grandes expectativas y no se dejó intimidar por el tremendo rival que tenía en frente. Le ganó en el primer set con un contundente 6-0.

Pero qué es esto Daniel 😱



Daniel Galán le endosa un 6-0 a 🇬🇷 Stefanos Tsitsipas en el primer set del debut en el US Open #USOpen pic.twitter.com/npvvKCh0fi — Fedecoltenis (@fedecoltenis) August 29, 2022

El colombiano, el mejor tenista del país en la actualidad, se llenó de motivación, pero no se confió, por el contrario se mostró concentrado y seguro, mientras que el griego presentaba molestias en su brazo derecho.

Daniel Galán. Foto: AFP



El segundo set también fue para Galán, demostrando una gran devolución, y con otra gran exhibición, con un sorprendente 6-1.



El griego se mostraba incrédulo ante lo que pasaba en la cancha. Al fin reaccionó, en el tercer set, cuando el partido ya fue otro. Se impuso 6-3.

El partido se tornó más equilibrado. En el cuarto set hubo batalla reñida, Galán tuvo 5 match point y no pudo resolver el partido.



Pero sacó de nuevo su casta, se puso arriba 6-5 y llegó a su noveno match point para finalmente ganar 7-5 y dar su golpe de autoridad en el US Open.



Galán había clasificado por primera vez al cuadro principal del US Open al vencer al italiano Matteo Arnaldi 6-4, 7-6(1).



