¡Sólido Galán! Le dio a Colombia el primer punto contra Argentina

Daniel Galán se mostró y le brindó un recital a Leonardo Mayer, al que venció 6-1, 6-4, con lo que le dio el primer punto de la serie entre Colombia y Argentina por un cupo en las finales del Grupo Mundial de la Copa Davis, que se disputará en Madrid.

El primer set fue a la velocidad de un rayo. Así lo quiso Galán. El tenista colombiano vio rápidamente las falencias de Mayer y sacó ventaja de cada movimiento en su devolución. Fue un cazador de presa, que solo aguardaba el momento preciso para morder. No podía ser un juego más placentero.



Apenas fueron 28 minutos de control colombiano y desacierto argentino. Galán, como es normal en él, sacó ventaja con su poderoso saque, que en el Palacio de los Deportes de Bogotá parecía impulsado por dinamita. Era capaz de alcanzar una velocidad y fuerza que dejaba parecía dejar hueca la raqueta de Mayer.



El argentino, más allá de los temas de la altura, intentó jugar a peloteos cortos. Dos largos angulados y subir a la malla a definir. Pero esa idea fue desactivada por Galán, que lanzó muchos puntos ganadores y pelotas contra su cuerpo. Quizá el mayor acierto del colombiano fue buscar siempre el revés de Mayer, que siempre se fue largo o siempre chocó contra la malla. De ahí el resultado apabullante 6-1 en la primera manga.



Y el segundo set fue de confirmación para Galán. Mayer ya había bajado los brazos, más allá de un impulso anímico que se daba con los aplausos de motivación de su equipo o con algunos puntos que ganaba más por el desacierto de Galán. No tenía derecha, no tenía saque, no tenía revés… ¿con qué podía batallar?



Fue cuestión de tiempo para que Galán terminara llevándose la segunda manga por 6-4, quizá más por más orgullo y rebeldía que no se quería ir en blanco en este encuentro, pero al final Colombia se embolsilló el primer punto y aseguró un cuarto partido.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4





DEPORTES