La clasificatoria de la Copa Davis que perdió Colombia contra Gran Bretaña en Cota estuvo marcada por la ausencia del mejor tenista del país: Daniel Galán.



En medio del destacado triunfo de Nicolás Mejía sobre Daniel Evans, y el mal día de los doblistas Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, relució de sobremanera la ausencia de Galán, quien decidió no jugar la mayor competición de países para evitar un agravamiento de la lesión de abdomen que arrastra desde el primer día del año.

Aunque en un primer momento la postura del tenista bumangués no fue cuestionada, con la definición de la serie cobró un llamativo eco su presencia en el ATP 250 de Córdoba, que empieza hoy, a tan solo 72 horas del inicio de las jornadas de la Davis.



Después de que algunos opinadores pusieran en entredicho el compromiso del jugador con el torneo de naciones, EL TIEMPO habló con David Samudio, presidente de la Federación Colombiana de Tenis, y Alejandro Falla, capitán del equipo nacional.



En sus voces, los pormenores y los efectos de la decisión de Galán, quien también fue contactado por este diario, pero al momento de la publicación de este artículo no había dado respuesta.



‘Es un gesto con su país’

David Samudio, presidente de Fedecoltenis. Foto: Federación Colombiana de Tenis

Interrogado por el alcance de la lesión de Galán, Samudio aseguró que la afectación en el abdomen fue confirmada por el médico Diego Carvajal, del equipo colombiano.



“Él traía esa lesión desde los torneos en Australia y aquí se confirmó que en efecto no estaba del todo recuperado. Siempre cada jugador toma sus decisiones para decidir qué tipo de torneos quiere jugar. Si alguno no se siente en condiciones toma su decisión, pero muchas veces también pasa que no se quieren echar al hombro la responsabilidad. Quizá puede ser eso, pero el único que lo sabe es Daniel”, aseguró el presidente de la Federación, quien luego añadió “Las Federaciones deberían tener herramientas para que los jugadores jueguen por el país. A veces pasa que los jugadores deciden jugar torneos individuales, pero a la larga son preparación para la Copa Davis”.



Sobre la intimidad que rodeó la baja de Galán, Alejandro Falla comentó: “La decisión la tomó Daniel, fue él quien me dijo que no estaba recuperado al 100 por ciento y que no podía arriesgarse a de pronto jugar la serie, lesionarse más y afectar su calendario. Yo lo entendí, lo conversamos con el equipo y decidimos seguir adelante”.



Ante la pregunta de si la decisión de Galán puede ser seña de una supuesta falta de compromiso con el equipo nacional, como algunos han llegado a decir, Samudio fue tajante: “Él es una figura importante y su gesto no es con la Federación, es un gesto con su país”.

‘Con él era otra historia’

Alejandro Falla, capitán de Colombia en la Copa Davis. Foto: Néstor Gómez /CEET

Sobre el alcance de la ausencia de Galán en la Copa, Falla no duda: “Todo hubiera sido diferente, para el equipo fue una baja que nos pegó muy duro. Estábamos seguros de que podíamos competir tal cual lo hicimos, pero con Daniel era otra historia”.



Acerca de la polémica por su presencia en el ATP 250 de Córdoba, Falla sostiene que es responsabilidad de Galán decidir qué torneos juega y cuáles no.



“Es una decisión de él porque si sentía que ya estaba mal para forzarse a jugar acá, pues nada que hacer. Tengo entendido que allá en Argentina va a ver cómo reacciona la lesión. Es un tema de él, que decide no tomar riesgos aquí y bueno, no sé si va a estar al cien por ciento en Argentina o será una semana más tranquila, pensando en recuperarse para lo que viene”, comentó.



Sobre el futuro de Galán en el equipo, Falla no da espacio a supersticiones: “Ojalá que Daniel esté en las próximas eliminatorias, en septiembre, para pelear el cupo al Grupo Mundial”.

ANDRÉS FELIPE BALAGUERA SARMIENTO

PERIODISTA DE DEPORTES EL TIEMPO

@balagueraaa

