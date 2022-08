El colombiano Daniel Galán logró este lunes la victoria más importante de su carrera, al fulminar al griego Stefanos Tsitsipas, número 5 del mundo, en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos.

Galán, número 94 del ránking, venció a Tsitsipas por 6-0, 6-1, 3-6 y 7-5 ante un rival que le anuló ocho bolas de partido antes de rendirse.



El colombiano triunfó tras una batalla de más de dos horas y media y selló la primera victoria de su vida contra un rival que forma parte del 'top-20'.

Galán, feliz con su triunfo

Tsitsipas, ocntra Galán. Foto: AFP

"Nos preparamos toda la vida para rivales como este y en canchas como esta. Muy contento de jugar bien y haber ganado”, dio Galán al final del partido.



“Es difícil mantener la concentración, no tengo tanta experiencia en 5 sets, no lo he hecho mal, pero no es fácil tener la intensidad y la cabeza tanto tiempo, pero estaba jugando bien, cuando me quebró en el tercer set, intenté mantenerme; contento de que en el cuarto volví y me mantuve con todo lo que pasó”, analizó Galán.

Próximo rival

Galán había clasificado por primera vez al cuadro principal del US Open al vencer al italiano Matteo Arnaldi 6-4, 7-6(1). Ahora, en la segunda ronda, se enfrentará al australiano Jordan Thompson, 102 del mundo, que venció a Lorenzo Sonego.

Una victoria 𝗶𝗻𝗼𝗹𝘃𝗶𝗱𝗮𝗯𝗹𝗲 👏



Daniel Galán se impone ante 🇬🇷 Stefanos Tsitsipas 6-0 6-1 3-6 7-5 para obtener su primer triunfo ante top-10 y clasificar a segunda ronda#USOpen pic.twitter.com/0ONkuFnBvx — Fedecoltenis (@fedecoltenis) August 30, 2022

“Es un jugador al que le gustan las canchas rápidas, ir para adelante; aquí todos son duros, hay que hacer mi juego y esperemos seguir avanzando”, analizó.



