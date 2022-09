El sueño de Daniel Galán de llegar a la cuarta ronda del US Open se truncó este viernes, cuando, en un partido de más de tres horas y con mucho esfuerzo, acabó perdiendo contra el español Alejandro Davidovich.

Galán cayó por 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 en un juego muy disputado, con un gran esfuerzo de lado y lado y en el que el español, a pesar de un llamativo número de errores no forzados, 61, logró quedarse con la victoria para repetir su mejor actuación en este torneo: ya había alcanzado la cuarta ronda en 2020.

Un comienzo de partido complicado



Galán sufrió con la agresividad del juego de Davidovich en el comienzo de todos los sets. En el primero, le quebraron el servicio y, aunque tuvo un espíritu luchador, no lo pudo recuperar y por eso terminó abajo 6-4.

Alejandro Davidovich



Otra cosa fue el segundo set, en el que el español también le quebró de entrada, pero después, el partido fue mano a mano, el colombiano comenzó a jugar con mayor comodidad y el español tuvo demasiados errores no forzados, 21 en este periodo, para quedar abajo por 7-5, con un quiebre del colombiano para evitar el tie break.



Sin embargo, ese esfuerzo tuvo sus consecuencias y el colombiano no comenzó bien el tercer set, en el que Davidovich llegó a estar 4-1 arriba. Galán no se rindió y apretó el juego, pero no le alcanzó para evitar perderlo por 6-4.



En el cuarto, Galán parecía encaminar el partido a su favor. Fue el primer set en el que no comenzó con quiebre en contra y llegó a ponerse 3-0 arriba. Sin embargo, el español se asentó en la cancha, comenzó a jugar más cómodo y el colombiano sintió el esfuerzo, para acabar cayendo por 6-4.



Noticia en desarrollo.



