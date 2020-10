Terminó el sueño de Galán en Roland Garros

El tenista colombiano Daniel Galán fue derrotado por el serbio Novak Djokovic, en la tercera ronda de Ronald Garros, con parciales 6-0, 6-3 y 6-2.

Sin duda que la experiencia de Djokovic jugó a su favor durante todo el compromiso. Nunca el santandereano estuvo cerca en el marcador en alguno de los tres sets que se disputaron.



Le puede interesar: (Cabal y Farah siguen por el camino ganador en Roland Garros)



Galán perdió el primer set 6-0, pero levantó su nivel en los dos siguientes, sin embargo, no pudo con el número uno del mundo, que siguió camino en el abierto francés.



La raqueta colombiana reaccionó en el segundo período, pero no logró su cometido, ganar el set y empatar el partido. El serbio volvió a ganar 6-3.



Cuando el partido estaba 2-1 en el segundo set, la lluvia interrumpió el juego. La organización ordenó cerrar el techo del escenario y el compromiso se reanudó, tras un arreglo de la cancha.



La reanudación del enfrentamiento no fue diferente a lo que se estaba viviendo. El serbio impuso su talento y Galán intentó defenderse, pero al final primó la superioridad de Djokovic.



Primera raqueta colombiana, el jugador de 24 años había caído ante el suizo Henri Laaksonen (135º) en la tercera ronda de clasificación, pero accedió al cuadro principal por la baja de otro tenista. "Estoy muy contento, no sé si en una nube. He sentido el cariño y la energía que me han enviado desde Colombia, no solo mi familia. Lo agradezco", señaló.



En primera ronda había necesitado cinco sets para batir al británico Cameron Norrie (71º); 4-6, 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1, en 3 horas y 42 minutos.



Luego, venció al estadounidense Tennys Sandgren, 6-2, 6-2 y 6-3 en 1 hora y 48 minutos, por lo que se jugará un puesto en octavos de final contra el serbio Novak Djokovoc, número uno del mundo.