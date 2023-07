Daniel Galán jugará el que puede ser el partido más importante de su carrera. Nunca un tenista masculino colombiano ha llegado a los cuartos de final de un torneo de grand slam.

El bumangués tendrá la opción de hacerlo este domingo, en Wimbledon, cuando se enfrente a uno de los grandes favoritos del torneo, el italiano Jannik Sinner, octavo de la clasificación mundial de la ATP. El partido se jugará, aproximadamente, a las 8:15 a. m. y se verá por ESPN y Star+.

Galán, de 27 años y número 85 en el escalafón orbital antes de comenzar el torneo, se ilusiona. Va a jugar en una de las pistas principales de Wimbledon y una victoria, además del hito histórico para el tenis colombiano, le permitiría dar un salto grande en su carrera.



“La oportunidad de jugar aquí en una pista grande… estoy muy contento de poder hacerlo. También estoy deseando que llegue, porque nos preparamos para estos partidos durante nuestras carreras, trabajamos para estos momentos”, declaró el colombiano a ATPTour.com.

Los antecedentes entre Daniel Galán y Jannik Sinner

Será la segunda vez que se enfrenten Galán y Sinner. La primera fue en las finales de la Copa Davis 2021, con victoria para el italiano por 7-5, 6-0. Sin embargo, el colombiano parece sentirse cómodo jugando en la hierba.

Daniel Galán Foto: Neil Hall. Efe



Incluso, su mejor actuación en un torneo de grand slam fue, justamente, en Wimbledon, el año pasado: cayó en tercera ronda contra el estadounidense Brandon Nakashima, por 6-4, 6-4 y 6-1.



“Empiezo a sentirme un poco más seguro de mí mismo y también he estado sacando mucho mejor, lo que me ha ayudado mucho en los momentos difíciles”, señaló Galán. “Creo que mi juego es bueno para esta superficie en la que hay que atacar, así que tengo que seguir haciéndolo. Me gusta Wimbledon, me gusta la hierba, así que espero poder seguir adelante”, agregó.



Sinner es un gran reto para Galán, que nunca ha derrotado a un top 10. “Se sabe que es un rival muy duro, pero al final todos son duros, acá no hay nadie fácil. Hay que luchar hasta el final, dejar todo en la cancha, hacer mi juego. Aquí paga ser ofensivo”, insistió.



Galán deberá luchar contra dos factores, aparte de Sinner: el esfuerzo del partido de tercera ronda (accedió a esta instancia tras derrotar al sueco Mikael Ymer por 6-2, 6-7 (2), 7-6 (5), 3-6 y 6-1), y algún susto con su salud antes del juego.

Janniik Sinner Foto: Isabel Infantes. Efe



“Simplemente no tuve una buena noche. Tuve un problema estomacal. No me cayó bien algo. Vomité cuatro veces anoche (el jueves, antes del partido). Jugaba un punto largo y ya estaba agotado. Me voy más contento por haber entrado a la cancha y luchado, pese a no haber estado en condiciones ideales”, declaró.



El santandereano aún no asimila del todo lo sucedido y vive un sueño que quiere alargar. “No me he dado cuenta de lo que acabo de hacer. No me he dado cuenta de lo que he hecho. Estoy muy contento y muy orgulloso de mí mismo. Estoy intentando recuperarme del partido de hoy (viernes) y centrarme también en el siguiente. Quizá después del torneo me dé cuenta de lo que he hecho”, declaró a la página oficial de la ATP.



