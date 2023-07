Daniel Galán mira hacia el futuro tras su exitoso paso por Wimbledon. El mejor tenista colombiano de la actualidad ya se alista para encarar el remate del año luego de alcanzar la cuarta ronda del torneo más antiguo de su deporte. Así lo reafirmó este martes en conferencia de prensa.



(Daniel Galán: así logró ser el mejor tenista colombiano en la historia de Wimbledon).

Daniel Galán: 'Se tiene el nivel, pero hay que mantener la concentración'

Daniel Galán, enfrentando a Jannik Sinner. Foto: EFE

“No he dimensionado que hice cuarta ronda en Wimbledon. No he dimensionado lo que ha pasado. Después de la tercera ronda, fue importante el tema de la recuperación porque terminé muy débil. El haber llegado a cuarta ronda en Wimbledon significa que en pista rápida lo estoy haciendo mejor. En cancha dura he empezado a tener mejores resultados, pero es una superficie en la que tengo mucho que crecer”, dijo Galán este martes en una rueda de prensa gestionada por Colsanitas, su patrocinador.



Sobre el salto que va a dar en el ranquin, de más de 25 puestos, manifestó: “Si uno está haciendo las cosas bien, esos números van a venir, pero tengo que enfocarme en el trabajo y los números. Es importante mejorar tanto las debilidades como las fortalezas. El tenis es muy mental, un minuto te puede cambiar un partido entero. Es algo que todos los días estamos hablando y trabajando con mi papá, mi hermano y mi fisio”.



Acerca de los aspectos por mejorar, Galán dijo: “Llevo dos días después del partido y sigo pensando y analizando. Se tiene el nivel, pero hay que mantener la concentración. Hay que permanecer ahí más tiempo para ganarle a ese tipo de jugadores, más en partidos tan largos. Pude llevarme el partido, pero tuve un bajonazo en el tercer set. Con este tipo de jugadores no puedes darte el lujo de perder la concentración. Tengo un campo de mejora bastante grande. En el servicio me siento mejor, pero todavía se puede mejorar y para cerrar los partidos es fundamental. Hay que ponerle mucha más atención y eso estoy haciendo”.



Al final, interrogado por su ausencia en la Copa Davis para la serie contra Gran Bretaña, Galán manifestó: “Una lástima no haber estado en la Copa Davis en febrero. Quiero estar en la próxima, aunque aún no sabemos todavía donde vamos a jugar con Ucrania. Todavía falta tiempo, pero tengo ansias de representar a Colombia nuevamente”.

