En una noche mágica en Nueva York, Estados Unidos, el tenista colombiano Daniel Galán se coronó como campeón de la primera fase del mítico US Open. En medio de errores, aciertos y un desbordado anhelo de triunfo, la mejor raqueta del país en el ‘ranking’ ATP derrotó a uno de los favoritos al título, el griego Stéfanos Tsitsipás.



El actual número cinco del mundo no pudo anteponerse a la tenacidad y agilidad del tenista santandereano, quien después de poner en aprietos al europeo en repetidas ocasiones, se alzó con el título del partido más importante de su carrera deportiva.

Implacable, así fue como Galán inició el partido que se llevó a cabo en las canchas del estadio Louis Armstrong. En tan solo 21 minutos, el bumangués demostró su ardua preparación, imponiéndose con ocho puntos sobre dos que tenía su rival griego.

Pero qué es esto Daniel 😱



Daniel Galán le endosa un 6-0 a 🇬🇷 Stefanos Tsitsipas en el primer set del debut en el US Open #USOpen pic.twitter.com/npvvKCh0fi — Fedecoltenis (@fedecoltenis) August 29, 2022

La racha continuó intacta para el colombiano, quien también barrió a Tsitsipás en el segundo set, pese al intrincado ambiente que se vivió en la cancha. Galán mantuvo el ritmo sin importar las constantes interrupciones por parte de su competidor, a quien un incesante dolor en el codo derecho le impidió remontar en el segundo momento.



Con un resultado parcial de 6 - 0 y 6 - 1 en los dos primeros sets, el triunfo estaba casi asegurado para el santandereano. No obstante, no fue hasta el tercer set que el partido dio un giro inesperado.



Por primera vez en toda la contienda deportiva, Galán mostró debilidad en su juego de servicio y unos movimientos erráticos antecedieron su derrota en el tercer set. El remonte de Tsitsipás fue tan contundente que el colombiano no pudo hacerse como vencedor y terminó cediendo la manga con un puntaje de 6 - 3.

El griego dice presente



🇬🇷 Stefanos Tsitsipas toma el tercer set por 6-3 ante Daniel Galán#USOpen pic.twitter.com/Oiq8WGfrU5 — Fedecoltenis (@fedecoltenis) August 30, 2022

Justo cuando la balanza de la victoria se estaba inclinando hacia el deportista griego y finalista de Roland Garros 2021, Daniel Galán dio una muestra de tesón y perseverancia. Mientras que Tsitsipás servía 4 - 3, para tomar ventaja de 5 - 3, el colombiano quebró su servicio e igualó el cuarto set.



El tenista santandereano no podía ver cómo su título se escapaba de entre las manos, así que a lo largo de los ‘games’ fragmentó la resistencia de su oponente. El momento más tensionante se vivió en el noveno ‘match point’, cuando tras igualar 40 - 40 el bumangués finalmente atacó y venció con un implacable movimiento al número cinco del mundo.

Daniel Galán igualó la marca del español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic. Foto: Julian Finney / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Los resultados no mentían y los vítores del público tampoco. Con un resultado final de 6-0, 6-1, 3-6 y 7-5, Galán logró lo inimaginable. La victoria era suya y el orgullo de todos los colombianos también.



“Nos preparamos toda la vida para ganar en canchas como estas y frente a rivales como estos”, fueron las palabras que dio Galán a los medios tras ganar. Ahora, con el triunfo de la primera jornada del US Open a sus espaldas, se prepara para seguir escalando y sumando logros a la historia del tenis colombiano.

