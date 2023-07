Bajo el aplauso al unísono de los más de 10.000 espectadores de la Cancha 1 de Wimbledon, terminó ayer la exitosa aventura del bumangués Daniel Galán en el torneo más antiguo del tenis mundial.

Galán, quien se convirtió el viernes en el primer colombiano en llegar a los octavos de final de Wimbledon en toda la historia, cayó ayer por la vía rápida (6-7 (4) 4-6 y 3-6) contra el italiano Jannik Sinner, octavo tenista del mundo y tercer mejor de los menores de 21 años, en el duelo de esa instancia. Y aunque era lógico que su rostro no rezumara alegría tras la derrota, la sensación de orgullo por concretar una de las mejores semanas de su carrera era palpable en su apocado camino al vestier.



La mejor raqueta de Colombia vivió en el tercer grand slam del año el acercamiento a la élite real que se esperaba que empezara a experimentar desde principios de año, de no ser por los problemas abdominales que lo afectaron en el arranque de temporada.



Y lo hizo para alcanzar el que será el mejor ranquin de su carrera (estará en el puesto 55, aproximadamente, a partir de la actualización del 17 de julio), poner la bandera de Colombia en la cuarta ronda de un ‘grande’ tras más de una década (el último fue Alejandro Falla, en Roland Garros 2011), ser el suramericano que más lejos llegó en el cuadro masculino del torneo actual y ganar una bolsa de 262.000 dólares (1.091’017.200 pesos colombianos).



Daniel Galán creció en Wimbledon

Daniel Galán Foto: Neil Hall. Efe

A partir de su debut triunfante ante el japonés Yoshihito Nishioka, número 27 del escalafón internacional, Daniel Galán (oficialmente aún 85 del escalafón), acostumbrado a un juego agresivo, de saque firme y de derecha potente, empezó a hacerse dueño del césped británico.



“A Daniel se le acomodan bien las condiciones del juego en césped por su estilo de juego y fluye de una manera muy natural. Además, no es fácil porque en césped todas las pistas son distintas. Es el que más se acomode, disfrute y entienda. Y Daniel lo ha comprendido muy bien”, reconocía Xando Galán, su hermano y entrenador auxiliar en el desarrollo del torneo.



Luego, tras vencer al alemán Oscar Otte (233 del ranquin ATP), en segunda ronda, y al sueco Mikael Ymer (59), en la tercera fase, la ambición fue mayor. Y eso que para aquel duelo contra Ymer, Daniel Galán sufrió problemas estomacales que le impidieron tener un buen descanso.



“Hace unos días hablábamos en Eastbourne (el torneo anterior a Wimbledon), y yo le decía en broma que era un especialista en césped y que si todos los torneos fueran en césped él sería top 15 del mundo...”, declaró Xando en charla con el staff de la ATP. Y Daniel, acompañado también de Santos, su padre y principal coach, le dio más fuerza al coro familiar: “Creo que mi juego es bueno para esta superficie en la que hay que atacar, así que tengo que seguir haciéndolo. Me gusta Wimbledon, me gusta la hierba y espero consolidarme más”.



“Me siento muy orgulloso por haber llegado hasta octavos de final. Espero poder seguir creciendo, mejorar lo que debo mejorar y continuar creyendo en mi juego”, declaró el tenista bumangués.



Galán reaparecerá en competencia oficial, en ocho días, en la tierra batida del ATP 250 de Bastad (Suecia). Hace un año no pasó de la ronda de clasificación. Este año entrará directamente al cuadro principal. Ese también es su progreso.

