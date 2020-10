Daniel Galán, un 'lucky loser' que desafía al rey Djokovic

El colombiano Daniel Galán (152º ATP), que entró en el cuadro principal de Roland Garros como 'lucky loser' (repescado de la clasificación), superó la segunda ronda del torneo al batir al estadounidense Tennys Sandgren (48º) y se citará en la tercera con el número uno mundial Novak Djokovic.

Galán se impuso por 6-2, 6-2 y 6-3. Primera raqueta colombiana, el jugador de 24 años había caído ante el suizo Henri Laaksonen (135º) en la tercera ronda de clasificación, pero accedió al cuadro principal por la baja de otro tenista. El juego será no antes de las 8:30 de la mañana de este sábado.



Le puede interesar: (Cabal y Farah siguen por el camino ganador en Roland Garros)



"Estoy muy contento, no sé si en una nube. He sentido el cariño y la energía que me han enviado desde Colombia, no solo mi familia. Lo agradezco", señaló en videoconferencia.



Nunca le vi jugar



"Había perdido en la última ronda (de clasificación). Estaba superdesanimado, pero pregunté si había chanches para el sorteo de 'lucky losers'. Me dijeron que sí y fue mi hermano, yo no quería estar ahí. Él fue el que sacó mi ficha. Tuve una segunda oportunidad", relató.



En primera ronda había necesitado cinco sets para batir al británico Cameron Norrie (71º); 4-6, 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1, en 3 horas y 42 minutos.



"Uno como tenista debe disfrutar todos sus partidos, si se sufre todo el tiempo es difícil. Dar lo mejor de uno mismo, pensando en ganar y salir adelante", dijo sobre su filosofía de juego.



Esta vez se mostró más contundente ante un rival que brilla en la pista rápida como Sandgren. A pesar de contar con cuatro partidos en las piernas,

Galán le batió en tres sets corridos (1 hora y 48 minutos) para ofrecerse el mejor regalo de su carrera.



Al colombiano le aguarda en la tercera ronda Djokovic, que este jueves arrasó al lituano Ricardas Berankis (65º), 6-1, 6-2 y 6-2. "Para ser honesto, no conozco gran cosa sobre él; nunca le vi jugar, por lo que obviamente tengo que buscar sus partidos, los vídeos, e intentar prepararlo con mi equipo", señaló el serbio sobre

Galán.



Prefiere a Nadal



"Sé que jugó la clasificación por lo que ya ha tenido varios partidos en estas condiciones, lo que sin duda ayuda. Será la primera vez que jugamos y no tiene mucho que perder. Jugaremos en la Philippe Chatrier o en la Suzanne Lenglen, será probablemente su primer partido en una gran cancha. Le puede ayudar a estar relajado y jugar su mejor tenis", añadió.



Galán juega únicamente su segundo torneo del Grand Slam. Debutó en el último Abierto de Australia, cuando perdió en primera ronda ante el chileno Alejandro Tabilo.



"De hecho nunca he jugado con un Top-10, ni siquiera entrenado. El año pasado jugué contra David Goffin en Copa Davis y estaba nervioso, lo había visto por la televisión", dijo el colombiano.



Sobre Djokovic, al que ha visto "alguna vez" en los vestuarios, Galán reconoció que no es seguidor "a morir". "De pequeño crecí con la rivalidad entre (Roger) Federer y (Marat) Safin. De más grande admiro mucho a (Rafael) Nadal por lo que ha logrado", agregó.



Obviamente el tenista cafetero es consciente del reto que tiene por delante: "Djokovic no tiene debilidades, aunque no digo que sea invencible, si no nunca habría perdido un partido".



Galán es el primer colombiano en alcanzar la tercera ronda de un grande desde que Santiago Giraldo jugara el tercer partido en Roland Garros 2012.



AFP