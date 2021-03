Felicidad pura: la opinión de Daniel Galán tras su triunfo en Miami

El colombiano Daniel Galán, número 113 de ATP, avanzó este sábado a la tercera ronda del Masters 1000 de Miami al vencer al australiano Alex de Miñaur (23), en una jornada de alegrías para el tenis cafetero.

En una emocionante remontada, Galán derrotó al australiano 4-6, 6-3 y 6-4 convirtiéndose en el primer colombiano en lograr victorias seguidas en individuales de un Masters 1000 desde Alejandro Falla en 2015, también en Miami.



(Lea también: ¡Bombazo! A Luis Fernando Muriel lo busca un grande de Italia)



Galán es también el primer tenista de su país en batir a un Top-30 desde que lo hiciera Santiago Giraldo con el estadounidense Sam Querrey (29) en 2016 en Los Cabos.



"Es de los mejores triunfos y partidos de mi carrera. Estoy muy contento no solo por la circunstancia y el torneo sino por ganarle a un rival que no te da nada gratis. Es muy valioso para mí", se felicitó el tenista de Bucaramanga.



El siguiente rival de Galán será el italiano Lorenzo Sonego (34), que este sábado venció al estadounidense Bjorn Fratangelo (233).



(Además: La increíble reacción de Cristiano Ronaldo: ¡le quitaron un gol legal!)



El colombiano, de 24 años, protagonizó un flojo primer set pero se rehízo doblegando 6-3 al australiano en el segundo y llevando el partido a la manga final.



"Arranqué un poco dubitativo, pensando en lo que estaba en juego pero luego me di cuenta de que tenía que hacer las cosas y estuve más decidido", explicó Galán, que se felicitó de la efectividad de su servicio ante uno de los mejores jugadores del circuito en la devolución.



"Claramente el servicio tiene mucho valor en mi juego por mi estilo ofensivo. Afortunadamente hoy saqué muy bien", señaló. En el tercer set, Galán consiguió romper el servicio de su rival para colocarse 2-1 pero De Miñaur aún dio la vuelta al marcador para ponerse 3-2 por delante.

Arranqué un poco dubitativo, pensando en lo que estaba en juego pero luego me di cuenta de que tenía que hacer las cosas y estuve más decidido FACEBOOK

TWITTER



El colombiano no desfalleció y con otra ruptura de servicio se puso 5-4 por delante y, aprovechando su saque, finiquitó el triunfo a la primera oportunidad tras dos horas y 25 minutos de batalla.



"Normalmente me ha ido mejor en polvo de ladrillo asi que estas victorias en superficie dura me dan mucha confianza", dijo Galán pensando ya en su enfrentamiento ante Sonego.



(En otras noticias: Chaves y Nairo sortearon un día difícil en la Vuelta a Cataluña)



"Es un jugador muy sólido desde fuera de la cancha y muy estratégico. Una de sus características es que lucha hasta el final", describió. "Tengo que salir a por el partido y dejarlo todo en la cancha".



DEPORTES

Con AFP

Más noticias de Deportes

- James aclara el problema que lo mantuvo alejado de las canchas



- Colombia consiguió su cupo número 35 para Tokio 2020



- ¿Fue penalti? Acción para revisar en Once Caldas vs. Boyacá Chicó