Daniel Galán cerró la semana pasada su presentación en el US Open y se convirtió en el primer colombiano en alcanzar la tercera ronda del abierto norteamericano en este siglo.

Con la mirada en la gesta y en el futuro cercano, la Copa Davis, Galán, tenista del equipo Colsanitas, ofreció una rueda de prensa.



Sus declaraciones, un baño de realidad y esperanza.

'Mentalmente tengo que estar más estable'

Daniel Galán Foto: Julian Finney. Getty Images/AFP

“La verdad en el momento de la competencia no se asimila tan rápido, pero ahorita si se nos damos cuenta de lo que hicimos. Creo que más que nada lo que más ganas me dan es de seguir trabajando duro, de seguir enfocado, esto no es más que motivación para mí y eso es lo que quiero seguir haciendo. Tengo muchas cosas por mejorar, pero para eso he trabajado y voy a seguir trabajando muy fuerte", dijo Galán sobre la victoria sobre Tséfanos Tsitsipás.



Sobre la Copa Davis, que se juega el próximo sábado en Bogotá, manifestó: “No conozco a quienes convocaron de Turquía, pero esto es Copa Davis y nunca se sabe. Así tengamos en teoría un equipo mejor, debemos lucharlo y hacer nuestro juego. Debemos aprovechar que Juan Sebastián Cabal y Robert Farah están en gran momento. A la raqueta número 1 de ellos lo enfrenté dos veces, en polvo de ladrillo y en cancha dura, es un jugador de cancha rápida y que es muy ofensivo”.



Acerca de lo hecho en el US Open, y lo que está por venir, el bumangués dijo: “Mentalmente tengo que estar más estable. Tuve momentos muy buenos y aunque no soy tan irregular como antes, sigo teniendo momentos donde me nublo, pero eso lo debemos seguir mejorando, físicamente estoy listo para lo que sea. Siempre se puede mejorar, siendo más rápido, más fuerte. Tengo mucha motivación”.

