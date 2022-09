Daniel Galán quiere seguir haciendo historia.



Después de lograr la victoria más importante del tenis nacional en los últimos 47 años, tras vencer al griego Stéfanos Tsitsipás y superar un duro escollo ante el australiano Jordan Thompson, el bumangués tiene hoy el reto de convertirse en el colombiano que más lejos ha llegado en el US Open.

El volcán que debe apagar

Daniel galán en el US Open. Foto: AFP

Para lograr su cometido, deberá apagar en el juego de tercera ronda al español Alejandro Davidovich Fokina, un volcán de emociones y potencia que pondrá a prueba el desgaste físico que arrastra en Flushing Meadows.



Galán, tras tres partidos clasificatorios y los compromisos de primera y segunda fase, acumula once horas de juego en la pista norteamericana, el mayor tiempo que ha pasado en un mismo torneo. Y hoy lo más seguro es que la cuenta se prolongue en horas por cuenta del estilo y la propuesta de juego de su rival.



Davidovich, hijo de un exboxeador ruso, es un hombre tan explosivo como inestable. Desde que tenía once años, el actual jugador número 39 del ranquin ATP, ha recibido acompañamiento psicológico por cuenta de su carácter electrizante y su energía algo excesiva.



En ese afán por enfocar la adrenalina, el tenis ha resultado una terapia perfecta para ‘Foki’, pues ha logrado domar su mente sin dejar de lado las pulsiones que lo llevan a recurrir de vez en cuando a saques por abajo y golpes por debajo de las piernas y de espalda o, por qué no, tirar la raqueta si considera que ha cometido algún error imperdonable para su lado más racional.



Su estilo es muy distinto a la tradición española que habla del juego fuerte de fondo y el peloteo ingenioso. Davidovich es puro fuego y la agresividad la exhibe desde el primer golpe. Eso sí, producto de su naturaleza, y más en un partido de grand slam, puede pasar de liderar con ventaja a perderse en su lava interna. Razón por la cual Galán deberá combinar la capacidad de aprovechar cada fallo y defender la diferencia, como mostró ante Tsitsipás, y ser capaz de reencontrar la calma en la adversidad, como lució ante Thompson.



De lograrlo, su verano neoyorquino podría seguir prolongándose.

(Además: Llamativa justificación de embajada de Chequia por festejo de tenista y su papá).

Cabal y Farah, a seguir con pie derecho

Cabal y Farah en Australia. Foto: AFP

Los doblistas Juan Sebastián Cabal y Robert Farah vencieron ayer 7-6 y 6-2 a los jóvenes locales Alex Michelsen y Sebastián Gorzny en su debut en el US Open 2022.



Los caleños, ganadores del torneo en 2019, doblegaron sin inconvenientes a los actuales campeones de Wimbledon Junior, quienes jugaron por invitación de los organizadores.



Aunque la primera manga fue reñida de entrada, Cabal y Farah lograron poner de relieve su jerarquía y alejaron cualquier atisbo de sorpresa.



“Muy felices por el triunfo. Obviamente, queremos ganar títulos, pero no podemos pensar en la final si estamos en segunda ronda”, declaró Farah al término del compromiso, manifestando que “lo importante es estar saludables”.



Ahora, la actual pareja n.° 30 del ranquin enfrenta a la dupla conformada por el ecuatoriano Diego Hidalgo y el francés Fabien Reboul, quienes derrotaron a la pareja del brasileño Rafael Matos y el español David Vega, 3-6, 7-6 y 7-6.

No más colombianos en dobles

Luego de la eliminación de Cristian Rodríguez, que hacía dupla con el argentino Federico Coria, ayer salieron del torneo Nicolás Barrientos junto al mexicano Miguel Reyes, tras perder 2-6 y 2-6 ante los portugueses Nuno Borges y Francisco Cabral.



Camila Osorio perdió junto a la italiana Lucia Bronzetti por doble 0-6 ante la estadounidense Caroline Dolehide y la australiana Storm Sanders.

ANDRÉS FELIPE BALAGUERA SARMIENTO

DEPORTES EL TIEMPO

En redes: @balagueraaa

