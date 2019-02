Daniel Galán dejó a Colombia cerca de las finales de la Copa Davis

Daniel Galán le dio a Colombia el segundo punto de la confrontación contra Suecia, de la primera fase del Grupo Mundial, al derrotar con contundencia 6-1, 6-2 a Mikael Ymer.

El partido para Galán, raqueta número uno de Colombia, se mostró fácil desde el inicio. El jugador colombiano se plantó bien desde el fondo de la cancha jugando mucho con su potente drive, que no era capaz de descifrar Mikael Ymer, que no le encontraba destino a sus lanzamientos. De arranque se quebró y fue lo importante para ir clarificando el partido.

No había bola incómoda para el tenista colombiano. El menor de los hermanos Ymer siempre dejó las bolas muy cortas para una fácil resolución de su rival, que solo tuvo que darle una pisca de ubicación y fortaleza para ganarse los puntos.



Bastaron 26 minutos para que Galán cerrara el primer set. Ganó el 93 por ciento de sus puntos con el primer saque y el 33 por ciento de sus puntos con el segundo saque. El jugador de 22 años estuvo demoledor y no le dio opción a su rival.



Mikael, que en la rueda de prensa del sorteo de la confrontación aseguró no sentir presión, se fue desmoronando de a poco. Su lucha por intentar pasar la bola era efímera y vio que desde el inicio del segundo set ya le habían quebrado.

Con el 1-0 abajo, el sueco pidió asistencia técnica por un problema en su antebrazo derecho, algo que retrasó el partido durante unos cuatro minutos, mientras el médico le ponía un vendaje.



Ese respiro le dio algo de aire a Mikael, que intentó con sus armas hacerle la vida imposible a Galán. El colombiano casi no cierra el segundo punto del segundo set. Sus devoluciones no tenían el movimiento ideal y se quedaban en la red. Sin embargo, a punta de coraje y encontrando un revés débil de su oponente pudo confirmar el quiebre.



Pese a que Ymer intentó luchar con las armas que tenía, Galán no dejó escapar la oportunidad que tuvo de derrotarlo. En su derecha tenía un misil que fue activado con cada devolución. Triunfazo del colombiano que pone la serie 2-0 a favor de Colombia.









FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4