Federer y Froome tienen ventajas por la suspensión del deporte

El mundo se encuentra detenido a raíz de la propagación a gran escala del coronavirus a nivel mundial. Todas las industrias se encuentran detenidas, y el deporte no se escapó a estas medidas. Sin embargo, para el tenista suizo Roger Federer y el ciclista británico Chris Froome esta suspensión de sus disciplinas puede resultar beneficiosa.

El caso de Federer es claro. El pasado 19 de febrero se le realizó una artroscopia de rodilla, por molestias que traía desde el Abierto de Australia. Lo cual le significaba una para de casi tres meses.



De su calendario, diseñado a finales del año pasado, el tenista suizo se perdería los Masters 1.000 de Indian Wells, el 12 y 22 marzo; al Miami Open, que se llevará a cabo entre el 25 marzo y 5 abril, y al Roland Garros, el 18 mayo y 7 junio. Su retorno estaba pensado para la temporada de hierba.

Roger Federer Foto: AFP

Sin embargo, el hecho de que la ATP haya decidido suspender hasta el 13 de julio de 2020, debido a la actual situación sanitaria y social causada por la pandemia por el coronavirus, le termina beneficiando.



De acuerdo a estas medidas, se tomó la determinación de congelar la puntuación para los diferentes escalafones, por lo que Federer, como estaba pensado por no defender ningún punto en estos tres meses, se mantendrá en el cuarto puesto de la clasificación, algo que es realmente de gran ayuda y alivio.

Roger Federer. Foto: EFE

Por otro lado, dos de los máximos objetivos que tenía el tenista suizo en esta temporada era ir a pelear por el título de Wimbledon, que la semana pasada fue cancelado, y por la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Tokio, que se realizarán el próximo año.



Sacando estos dos eventos, Federer podrá tener una mejor recuperación sin tener que verse forzado a regresar prontamente al circuito, y su lesión estará totalmente recuperada.



Ahora queda en el aire si Federer, que el próximo mes de agosto cumplirá 39 años, podrá seguir mostrando toda su magia en el tenis mundial pensando en la próxima temporada y si su cuerpo le alcanzará a los 40 años para poder competir al alto nivel que está acostumbrado.



Froome, por su parte, toma un respiro. El parón del ciclismo por la propagación del virus le servirá para retomar la confianza. El británico se accidentó el año pasado cuando reconocía la contrarreloj individual del Criterium Dauphiné, golpe que lo llevó al hospital con fractura del fémur, cadera, el codo izquierdo, el esternón y algunas costillas, y que lo obligó a pasar varias veces por el quirófano.

Chris Froome en su reaparición en el UAE TOur. Foto: AFP

Hasta se llegó a pensar que no volvería al ciclismo, pero a sus 34 años tuvo una segunda oportunidad. Volvió a la competencia 256 días después del accidente, en el UAE Tour, carrera que tuvo que terminar antes de lo previsto por el brote de coronavirus.



Hoy, el cuatro veces campeón del Tour de Francia, como los demás ciclistas, entrena como puede en casa, pero la para le sirve al británico porque los demás no le siguen cogiendo ventaja. Al fin y al cabo, ya había dado gabela de ocho meses sin correr. Mientras sus rivales cumplieron con el calendario del 2019 y comenzaron la pretemporada para el 2020, Froome hasta ahora cogía su bicicleta.



A Froome le sirve que a sus demás contrincantes les tocó parar por la pandemia y no le siguen ganando kilómetros. No era para él fácil volver a tomar el ritmo, regresar a montar en un lote. Tampoco sabía cómo iba a responder, el UAE Tour era apenas el arranque de su año, de su prueba inicial, pero era una incertidumbre qué rendimiento iba a tener.

Chris Froome renovó en el 2017 con Ineos, contrato que se termina esta temporada. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Cuando se reanude la temporada, todos los ciclistas partirán de cero y las condiciones no serán las mismas para ninguno. Que no haya ciclismo, que las carreras se hubiesen cancelado y que no hay un norte en este momento no es ninguna prenda de garantía para que Froome recupere su nivel, pero al menos todos los pedalistas del mundo están en la misma situación, han perdido el ritmo de competencia, los entrenamientos no han sido los ideales, por lo que el líder del equipo Ineos, al menos, no seguirá perdiendo ventaja.



