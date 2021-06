Nadal está en segunda ronda de Roland Garros y estos son sus títulos

Rafael Nadal es uno de los candidatos a ganar en Roland Garros, ha dominado el torneo de manera consecutiva desde 2017 hasta 2020, completando un total de 13 Abiertos de Francia en su palmarés. En total ha ganado 20 Grand Slam en su carrera.



El español también lidera (junto a el serbio Djokovic) el listado de los más ganadores de títulos Masters 1000 con 36. Esto, después de derrotar a Novak Djokovic en el Abierto de Roma en este 2021.



Ahora, Nadal se enfrentará a un viejo conocido en la segunda ronda de Roland Garros: Richard Gasquet.

Richard Gasquet, tenista francés. Foto: AFP

Para Gasquet es misión casi imposible derrotar al número 3 del mundo y favorito absoluto en el torneo parisino, que se disputa en tierra batida, una superficie donde la derecha con mucho bote del mallorquín desactiva el mejor arma del francés, el revés en diagonal.



"Es el gran problema que tengo con él. Tengo otros, pero en todo caso, es sobre todo ese el que más daño me hace", admite el galo, que no duda en alabar a su rival: "Es quizás el mejor jugador de la historia". Gasquet, no obstante, tampoco esconde su frustración, al ser "el único (jugador) al que no he conseguido ganar nunca".



"Haber perdido tantas veces es muy desagradable, muy difícil para mí. Estoy muy decepcionado con esta estadística de mi carrera", reconoce. Ya en 2005, cuando se enfrentaron por primera vez en el circuito ATP, "me di cuenta rápidamente que era un extraterreste". "Salí de la pista y le dije a mi padre: 'Se acabó, es el nuevo ganador de Roland Garros, no caben dudas'", recuerda Gasquet.



Y no se equivocó. Desde entonces, Nadal suma 13 títulos en París, con 101 victorias en 103 partidos disputados, y sigue siendo el gran favorito para ganar un torneo, en el que el mejor resultado de Gasquet fue unos cuartos de final en 2016.



El francés, no obstante, espera hacerlo mejor que la última vez que se enfrentaron en París, en una tercera ronda de 2018, cuando el español le dio un "repaso" (6-3, 6-2 y 6-2 en menos de dos horas). No obstante, Gasquet no quiere darle muchas vueltas a la cabeza.



"Solo tengo ganas de hacer un gran partido" en la que podría ser su última aparición en Roland Garros, porque ya piensa en la retirada, una palabra que

Nadal no parece conocer por ahora.



