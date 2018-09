Croacia jugará la final de la Copa Davis contra Francia

La final de la Copa Davis como la de un Mundial de fútbol: Croacia se medirá por el titulo a Francia tras eliminar en su semifinal a Estados Unidos (3-2), este domingo, en el que España, ya derrotada desde el sábado, pudo al menos maquillar su decepción ante los galos en Lille al dejarla en 3-2.

Los croatas tendrán que visitar a los franceses del 23 al 25 de noviembre en busca de la 'Ensaladera', tras una semifinal en la que empezaron muy bien, adelantándose 2-0, pero donde sufrieron hasta un quinto partido, que decidió Borna Coric en el quinto set en Zadar. Lejos de allí, en la otra semifinal, Francia únicamente esperaba saber cuál iba a ser su rival, después de haber vencido ya a los españoles el sábado al sumar el 3-0.



Albert Ramos y Marcel Granollers pudieron al menos suavizar la derrota de la 'Armada', evitando el ridículo de un 5-0 adverso. "El ADN de nuestro equipo es darlo todo siempre, lucharlo todo. Por respeto a la gente, a la competición y a todo lo que representamos, lo hemos demostrado", afirmó el capitán español, Sergi Bruguera.

Ramos, 55º del mundo, había llegado a la lista española a última hora, después de que Rafa Nadal fuera declarado baja el sábado de la pasada semana, por la lesión de rodilla que le había obligado a abandonar unas horas antes contra el argentino Juan Martín Del Potro en semifinales del Abierto de Estados Unidos.



No estaba previsto que jugara, pero la debacle española hizo que ambos capitanes hicieran modificaciones, ya sin nada en juego. Albert Ramos pudo así ganar a Richard Gasquet (24º) en el primer partido del día en el estadio Pierre Mauroy de Lille, por 1-6, 6-4 y 14/12, en un duelo decidido con un 'super tie-break' a modo de tercer set abreviado.



"Siempre que sales a jugar un partido de Copa Davis y más con este ambiente tienes que intentar hacerlo lo mejor posible. Sí que es verdad que no es lo mismo jugar un partido cuando la eliminatoria está decidida que cuando no,", admitió Ramos.

Evitando el 5-0

Para su victoria, Ramos llegó a levantar cinco bolas de partido en contra, que había tenido Gasquet tras ponerse 9/4 en la última manga. Con el triunfo del tenista barcelonés, España terminaba al menos con el fantasma de una derrota por 5-0, un resultado en contra que únicamente sufrió en cinco ocasiones en su historia, la última precisamente en Francia, en los cuartos de final de 2010.



Después fue el turno del último partido de la semifinal, en el que Marcel Granollers (101º del mundo) superó a Nicolas Mahut (112º), en otro partido decidido por un 'super tie-break', por 6-7 (2/7), 6-3 y 13/11. Granollers levantó cuatro bolas de partido, cuando Mahut se puso con 9/5 en el desempate final, y pudo salir victorioso.



El jugador catalán se cobró así una pequeña revancha respecto al francés, que le había vencido el sábado en el choque de dobles. Pero las victorias españolas sólo sirvieron para acabar con honor, en la despedida del equipo del formato clásico de la Copa Davis.

Coric corta la remontada

Al contrario que la de Lille, la otra semifinal sí que llegó con vida al domingo. Croacia sufrió, pero terminó venciendo 3-2 a Estados Unidos en la tierra batida de Zadar. Marin Cilic, número 6 mundial, tenía la oportunidad de ser el hombre que daba la victoria a su país, pero cayó en cuatro mangas ante el estadounidense Sam Querrey (61º), por 6-7 (2/7), 7-6 (8/6), 6-3 y 6-4.



Querrey llegó a salvar cinco bolas de segundo set en el 'tie-break', cuando Cilic se había destacado 6/1, y terminó llevándose un set que le reenganchó al partido, que acabó ganando. En el duelo decisivo, durísimo y de 4 horas y 6 minutos de duración, Borna Coric (19º) venció en cinco sets a Francis Tiafoe (40º) por 6-7 (0/7), 6-1, 6-7 (11/13), 6-1 y 6-3.



Será la tercera ocasión que Croacia dispute la final de la Copa Davis, en el año en el que desaparecerá el actual formato. Los croatas tienen una sola 'Ensaladera' conquistada en 2005 contra Eslovaquia y en 2016 perdieron en la final contra Argentina. Croacia intentará ahora superar a Francia en la final. Lo que no pudo hacer su selección de fútbol en Rusia-2018.





