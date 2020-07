Así está la realidad del regreso del tenis en medio de la pandemia

El mundo del tenis sigue en a la espera, mantiene las dudas. Las certezas que se tenían semanas atrás, hoy muestran nuevas dudas. Este martes se confirmó la cancelación del ATP de Washington, que estaba pactado para el 13 de agosto y que serviría como el reinicio de este deporte. A partir comienzan los rumores sobre la gira americana.

En el caso del tenis femenino, según pudo establecer EL TIEMPO, la WTA notificó a las jugadoras fueron notificadas de la realización del Top Seed Open de Lexington (Kentucky), que se celebrará en la semana del 10 de agosto con jugadoras americanas, mientras que para las tenistas europeas se jugarán los torneos de Palermo y Praga.



La comunicación que tuvo este diario con fuentes de la WTA, asegura que el torneo de Lexington se realizará independientemente de lo que pase con el Masters de Cincinnati y el US Open. La única forma para su cancelación es que el Gobierno les informe de un cierre a causa de la pandemia del coronavirus.



Por su parte desde la ATP, este diario conoció que se está muy atento a lo que suceda con la gira americana por si toca hacer ajustes en el calendario. De llegar a cancelarse el Masters de Cincinnati y el US Open, se adelantaría una semana los torneos de Madrid (pactado para el 13 de septiembre) y Roma (20 de septiembre) para permitirles a los jugadores tener una semana de descanso antes de Roland Garros (27 de septiembre).

¿Y los grandes en Norteamérica?

Tras la cancelación del torneo de Washington, son muchos los temores que se manejan. Sin embargo, EL TIEMPO conoció que la intención de la Asociación de Tenis de los Estados Unidos (Usta, por sus siglas en inglés) es realizar “sí o sí” el US Open. “Quieren sacarlo adelante y no dejan de insistir en eso”, le contó a este diario una fuente, que pidió no revelar su nombre.



La fecha límite que se plantean es a inicio de la próxima semana, cuando se acabe este mes, para tomar la decisión final y todo parece perfilarse a que el grand slam se realice, así no se cuente con la presencia de todas las grandes estrellas.



Por otra parte, las negociaciones que se tenían para que los jugadores que jugaran el US Open y luego viajaran a Europa a jugar la gira de polvo de ladrillo sin tener que hacer una cuarentena, está muy avanzada y los gobiernos de España e Italia tienen listos los permisos.



“Los permisos están casi que listos, aunque todo se maneja entre alfileres, y día tras día, dependiendo de cómo avance el tema de salud”, concluyó la fuente.



Ese es hasta ahora el panorama que se tiene del tenis mundial, que está muy pendiente de las reuniones de la próxima semana para saber si habrá nuevos cambios en sus calendarios tanto masculinos como femeninos.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4