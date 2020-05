No se descarta jugar Roland Garros a puerta cerrada

El presidente de la Federación Francesa de Tenis (FFT), Bernard Giudicelli, no excluyó la posibilidad de que el próximo torneo de Roland Garros, aplazado de mayo a septiembre por la pandemia del nuevo coronavirus, se dispute a puerta cerrada.

"No descartamos ninguna opción. Sería perderse en conjeturas privilegiar una dada la falta real de visibilidad", respondió Giudicelli en una entrevista al Journal du Dimanche (JDD).



Pero para el organizador del Grand Slam que se disputa en tierra batida, "organizarlo a puerta cerrada permitiría hacer avanzar una parte del modelo económico, los derechos de televisión y los patrocinadores. No hay que descartarlo", añadió el jefe del torneo parisino.



Roland Garros fue aplazado al 20 de septiembre por la pandemia del COVID-19, aunque Giudicelli no descartó atrasarlo otra semana más. "El 20 o el 27 de septiembre no cambia gran cosa", explicó.



El pasado jueves, la FFT anunció que todas las entradas compradas para el torneo iban a ser rembolsadas. La federación gala sorprendió a mediados de marzo al decidir unilateralmente y sin consultarlo, trasladar Roland Garros a septiembre, provocando numerosas críticas.



"Esta decisión la tomamos en conciencia y en responsabilidad. Incluso tengo ganas de decir que como buen padre de familia. El torneo es el motor del tenis en Francia, es el que alimenta a todos los actores de nuestro ecosistema. En esos momento, en lo primero que piensas es en ellos", argumentó Giudicelli.



Wimbledon, que debía disputarse del 29 de junio al 12 de julio, fue anulado, mientras que el US Open se mantiene en las fechas previstas (del 31 de agosto al 13 de septiembre).



Tanto el circuito ATP como WTA están suspendidos desde comienzos de marzo y hasta, por lo menos, mediados de julio.



