Juan Sebastián Cabal volvió a dar positivo para covid y sigue aislado

Cuando todos esperaban que se uniera después de hacer sus 10 días de cuarentena, las noticias que entregó el tenista colombiano Juan Sebastián Cabal no son buenas: volvió a dar positivo para covid-19.

"Los quería actualizar aquí un poquito después de 10 días. Ayer (martes) me hicieron la prueba, volví a dar positivo, me toca seguir acá encerrado, aislado, sigo con síntomas. Los he sentido leves, cada vez menos, no han sido días fáciles, por así decirlo", aseguró el tenista colombiano en unas historias en su Instagram.



Cabal, quien se ve en el video bastante afectado por este nuevo resultado positivo, había dado por primera vez positivo para coronavirus el domingo 18 de octubre y desde ahí comenzó una cuarentena para intentar jugar el torneo de Viena, pero no le alcanzó.



"Ya estamos aquí, me siento mucho mejor. Quiero agradecer a todo el mundo por los mensajes, por los buenos deseos. Yo sé que no los he actualizado mucho, pero eran días que no provocaban muchas cosas. Aquí les seguiré informando mucho más.

Esperando la prueba negativa para salir de acá, poder reencontrarme con todo el mundo. Muchas gracias por estar pendientes", añadió.



Esto pone a tambalear la clasificación de Cabal y su compañero, Robert Farah, al Torneo de Maestros de Londres, porque no se sabe cuándo vaya a dar negativo el caleño.



