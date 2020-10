¡Atención! Juan Sebastián Cabal anunció que tiene covid-19

El tenista colombiano Juan Sebastián Cabal anunció este domingo, en sus redes sociales, que en la noche de este sábado fue testeado y resultó positivo para covid-19, luego de perder la final del ATP 250 de Cerdeña, Italia.

"A pesar de todos los cuidados que hemos tenido y las recomendaciones que nos han dado y varias pruebas que nos han hecho durante estos meses de gira anoche he dado positivo para covid-19. Ya me he aislado, ya estoy haciendo la cuarentena para evitar contagiar a alguien", aseguró el tenista colombiano.

En su cuenta de Instagram, Juan Sebastián Cabal confirmó que tiene #COVID19 pic.twitter.com/hw0AlM78v3 — Juan Sebastián Navarrete V. (@juanse_91) October 18, 2020

Le puede interesar: (Análisis: Falcao sigue marcando huella y ya deja su herencia).



Además, Cabal dijo: “He tomado todos los cuidados correspondientes. Afortunadamente Robert (Farah) ha dado negativo, así que nada. Ya seguiré cuidándome, hacer todo lo que toca hacer para salir de esta”.



Cabe recordar que este, Cabal y Farah sábado perdieron por 3-6, 4-6 la final del ATP 250 de Cerdeña, Italia, contra el neozelandés Marcus Daniell y el austríaco Philipp Oswald y completaron 13 meses sin conquistar un título.



Si esta derrota podía llegar a costarles a Cabal y Farah en su intento de clasificar al Torneo de Maestros, este positivo de Cabal, peor. Hoy en día están en el noveno puesto de este listado - solo clasifican las ocho mejores parejas de la temporada - con 1350 puntos, pero podrían ser superados por Melzer y Vasselin si ganan el ATP 500 de San Petersburgo.



También lea: (Entrevista: Vuelta a España, otra carrera que lucha contra la pandemia).



Para Cabal y Farah venía el ATP 250 de Amberes (Bélgica, el ATP 500 de Viena (Austria) y el Masters 1.000 de París.



DEPORTES