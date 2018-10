¡Sorpresa en Shanghái! Coric eliminó a Federer en semifinales

Los aficionados chinos no podrán ver este domingo su final soñada ya que su ídolo Roger Federer fue eliminado este sábado en semifinales por la revelación del torneo, el croata Borna Coric, quien peleará por el Masters 1.000 de Shanghái contra el serbio Novak Djokovic.

Coric, número 19 del mundo, dio hoy la sorpresa al eliminar al suizo por un doble 6-4 en un partido de dos sets y en solo 1 hora y 13 minutos, que resolvió gracias a los constantes fallos del número dos del tenis mundial.



En los dos sets se repitió el mismo patrón y el jugador de 21 años le rompió el saque a Federer en el primer punto, colocándose 2-0 arriba. En todo el partido el croata tuvo oportunidad de romperle el saque al suizo en siete ocasiones mientras que Federer no tuvo un solo punto de break.



Esta era la cuarta vez que los tenistas se enfrentaban y con la derrota del de Basilea el marcador queda 2-2, ya que Coric logró vencer en la final del torneo de Halle (Alemania).



Federer llevaba más de un mes sin disputar partidos oficiales y aunque aseguró estar agarrando el ritmo partido a partido, no ha ofrecido demasiadas muestras de su mejor tenis durante la semana.



De hecho, en los tres partidos que ha disputado en Shanghái no ha logrado la victoria sin dificultades. Ni con el ruso Daniil Medvedev (a tres sets), ni con el español Roberto Bautista (también tres sets), ni con el japonés Kei Nishikori.



Coric se enfrentará este domingo a Djokovic (3 del mundo), que logró este sábado vencer al alemán Alexander Zverev (5) por 6-2 y 6-1 y que, con los puntos que consiga en Shanghái, arrebatará el segundo lugar a Federer.



"Es importante y estoy agradecido de tener este logro. Estoy orgulloso de ello. Obviamente, trabajo duro para lograrlo, y mi objetivo final es llegar al número 1 para fin de año", apuntó el jugador en una rueda de prensa tras el partido. Dará así un paso más hacia su gran objetivo de la temporada, superar al español Rafael Nadal en el número uno del escalafón.



El de Manacor canceló por lesión su participación en Asia y está previsto que vuelva a competir en el Masters de Paris-Bercy.



Aun así, aunque Djokovic ganara el domingo, todavía no conseguiría superar al de Manacor pues se quedaría a 215 puntos (615 si solo es subcampeón). Tras meses de recuperación debido a una lesión del codo, de la que tuvo que ser operado, y de una bajada en su nivel de juego que le hizo caer en el escalafón, Djokovic se recuperó en la segunda mitad del año y ha ganado Wimbledon, el Abierto de Estados Unidos y el Masters 1.000 de Cincinnati.



Este domingo peleará por conseguir su tercer Masters 1000 de Shanghái un día después de haber jugado su partido oficial número mil, que ha supuesto su decimoséptima victoria consecutiva en pista dura.



Por su parte, Zverev se marcha tras haber jugado este sábado "el peor partido" del torneo, reconoció, un encuentro lleno de fallos, entre ellos 24 errores no forzados. Se marcha sin embargo habiendo confirmado su clasificación matemática para la Copa Masters de Londres que reunirá en noviembre a los ocho mejores tenistas del mundo.



EFE