Las raquetas Corentin Moutet y Adrian Andreev terminaron el partido, fueron a la red, se dieron la mano y de inmediato se desató una pelea entre ambos deportistas.

El hecho sucedió cuando terminó el enfrentamiento entre ambos en los octavos de final del Challenger de Orléans.



Una vez se fueron a los golpes, el juez de silla tuvo que bajar de inmediato para separarlos y que el tema no pasara a mayores.

Estallaron



Moutet dijo que Andreev le había dicho "jódete" dos veces y que le amenazó, por lo que no aguantó más y estalló.



“No quiero disculparme por lo que sucedió al final del partido. Cuando un jugador se permite decirme "jódete" dos veces mientras me mira a los ojos, no puedo evitar hacerle entender a mi manera que no son cosas que puedan hacerse", dijo Mouteten el diario 'Daily Mail'.



“Cuando un jugador se permite decirme "jódete" dos veces mientras me mira a los ojos, no puedo evitar hacerle entender a mi manera que no son cosas que puedan hacerse. Andreev me amenazó y me pidió que lo esperara a la salida de la pista... algo que hice", explicó el tenista francés.



El búlgaro Andreev (247 del mundo) ganó 2-6, 7-6 y 7-6.