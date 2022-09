Quedó definido el orden de enfrentamientos para la serie entre Colombia y Turquía de la Copa Davis que se disputará este fin de semana.

Colombia y Turquía se medirán el sábado 17 de septiembre y el domingo 18 de

septiembre en el Carmel Club Campestre de Bogotá (polvo de ladrillo), una serie

que le entregará al país ganador un cupo a los Qualifiers de 2023 para tener la

oportunidad de estar en las Finales del próximo año.



La confrontación estará compuesta de cinco partidos que se jugarán de la siguiente

manera: dos de sencillos en la primera jornada, y uno de dobles y dos de sencillos

el segundo día. Los partidos serán al mejor de tres sets.



El equipo colombiano lo integran:

Daniel Galán, 75 del ranking ATP de sencillos

Nicolás Mejía, 280 del ranking ATP de sencillos

Juan Sebastián Cabal

Robert Farah

Nicolás Barrientos

​

Para Daniel Galán, esta significa su octava convocatoria para disputar la Copa

Davis, torneo donde tiene un balance de siete triunfos y cuatro caídas.

El sorteo

El sorteo realizado este viernes definió que el primer duelo será entre Mejía uy Altug Celikbilek, el sábado desde las 11 a. m. Posteriormente, Daniel Galán enfrenta a Cem Ilkel.



El domingo, la pareja Cabal/Farah vs. Erel/Kirkin. Galán vs. Celikbilek y Mejía vs. Ilkel.

DEPORTES

Más noticias de deportes