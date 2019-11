Pasó lo lógico: Kyrgios le ganó a González en la Copa Davis

El tenista colombiano Alejandro González, quien remplazó a Santiago Giraldo, perdió este martes por un doble 6-4 a favor del australiano Nick Kyrgios y cedió el primer punto en la segunda serie para el país en las finales de la Copa Davis.

El primer set fue bastante rápido. González, que mostró un nivel mejor del que se le esperaba, intentó tener como caballo de batalla los largos peloteos, algo que siempre ha declarado Kyrgios no le gusta por ser monótono.



El australiano, por su parte, se mostró demasiado relajado en varios puntos de esta manga, en la que cometía errores por querer golpear la pelota con demasiada desidia.



Pero esto no fue inconveniente para que Kyrgios le quebrara a González en el sexto game del primer set y con esto terminara ganando esa manga por un sólido 6-4.



Ya en la segunda parte del partido, el australiano apretó un poco más y González luchaba con lo que podía para intentar que no se fuera el encuentro, pero no fue capaz y terminó cayendo por 6-4.



