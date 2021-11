Así fue la primera victoria de Colombia contra Estados Unidos en Copa Davis

Con el retiro de Reilly Opelka y Jack Sock contra Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, Colombia logró por segunda vez en la historia derrotar a la delegación de Estados Unidos en Copa Davis. Lo hizo con este punto y el obtenido por Daniel Galán contra John Sinner. La primera fue en 1974.



Lo invitamos a leer: (El parte de tranquilidad del DT del Rayo Vallecano sobre Falcao)

Los artífices de este golpe maestro fueron Jairo Velasco e Iván Molina, al ganarle 4-1 a Estados Unidos la final de la zona norteamericana de la Copa Davis de ese año, despojo que el tenis estadounidense no padecía desde 1907.



Estados Unidos acudió al compromiso con un equipo suplente muy joven formado por Harold Solomon (21 años), Erik van Dillen (22), Charles Passarell (19) y Eddie Dibbs porque a jugadores como San Smith (N. 1), Tom Gorman (N. 2), Marty Riessen, Bob Lutz, Brian Gottfried, Jimmy Connors y Arthur Ashe les dio pereza venir Bogotá para eliminarse ante un rival tan insignificante.



El equipo colombiano lo complementaban Alvaro Betancurt y Orlando Agudelo. El capitán era Darío Behar y como entrenador figuró Anibal Leal. Velasco y Molina ganaron sus dos partidos de sencillos y perdieron el de dobles.



La primera ronda, el 11 de enero, terminó 1-0 a favor de Colombia luego que Velasco le ganó a Solomon 6-1, 3-6, 4-6, 6-3, 7-5, un partido que el colombiano terminó encalambrado. Molina se impuso a van Dillen 6-4, 7-5, 6-3.



Puede ser de su interés: (Duván Zapata sigue encendido con el Atalanta: vea su gol a Juventus)



Este partido no fue terminado el viernes 11 al no existir las condiciones de luz natural exigidas en estos casos y debió ser trasladado al día siguiente, antes de jugarse los dobles en los que Estados Unidos tuvo un respiro al ganarle van Dillen-Passarell a Velasco-Molina 6-3, 13-11, 6-4.



La definición del match se produjo en la tercera y última fecha, el domingo 13. Velasco se deshizo de van Dillen 6-0, 7-5, 4-6, 6-3 y Molina de Solomon 6-2, 6-1, 6-0. Fue el delirio. David le había ganado a Goliat, como tituló EL TIEMPO el lunes.



Mientras más de 3.000 aficionados festejaban ruidosamente el triunfo, llevando en hombros a Velasco y a Molina, el capitán del equipo estadunidense, Dennis Ralston, al abandonar la cancha, rompió unas cercas de madera que los organizadores habían hecho para contener a los colados.



Y uno de los jugadores, van Dillen, al pasar frente al lago del hermoso club bogotano, se quitó los tenis y los arrojó al lago.



DEPORTES