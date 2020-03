En Argentina tienen la fórmula para vencer la altura en la Copa Davis

A sus 26 años se enfundará por primera vez la camiseta de Argentina para representarla en la Copa Davis. El peso que recae sobre sus hombres es tan pesado como el mismo plomo. Tendrá la misión de guiar a su equipo contra Colombia, desde este viernes, y suplir las fuertes bajas de Juan Martín del Potro, Diego Schwartzman y Guido Pella.

Hace dos años estuvo a punto de retirarse del tenis. La falta de dinero en un deporte que necesita un soporte económico por poco priva a Argentina de su talento. "Si me llega a pasar algo, ¿de qué vivo?, ¿qué hago? No tengo un estudio, no tengo plata, nada", decía en esa época.



Hoy, Gastón Gaudio, capitán de Argentina, confía en todas las condiciones y potenciales de un tenista que es actualmente 62 del mundo en la clasificación de la ATP, y sabe que su desparpajo en la cancha puede llegar a darle los puntos contra Colombia.

Juan Ignacio Londero, tenista argentino. Foto: Fedecoltenis

En entrevista con EL TIEMPO, Londero hizo una radiografía del equipo colombiano y qué tipo de partidos se espera. Además, habló de la altura de Bogotá y confirmó que ya tienen una fórmula para poder vencerla.



¿Qué partidos se espera de la serie contra Colombia?

Me parece que serán partidos muy duros. Son jugadores que jugaron mucho en la altura. El mejor jugador de Colombia es Daniel Galán por los resultados que vienen teniendo y su escalafón. Galán es un chico que saca muy bien, tiene muy buen revés, también buenos tiros de derecha, es el tenista que más conoce las condiciones de Bogotá, porque es de acá. Por su parte, Alejandro González fue un jugador muy bueno, estuvo entre los 70 del mundo, jugó muy bien bastante tiempo, es muy sólido y tiene dos golpes muy buenos. A lo mejor no tiene la velocidad y los tiros ganadores de Galán, pero creo que es un jugador muy sólido, por lo que hará pasar muchas pelotas en el punto. Luego está Santiago Giraldo que fue el mejor jugador de Colombia de los últimos tiempos, con los resultados que ha tenido. No ha tenido muy buenos resultados recientemente, pero es un jugador super experimentado, con muchas Copas Davis. Imagino que en Bogotá deben jugar muy bien.

Daniel Galán, tenista colombiano. Foto: Mauricio Moreno /CEET

¿Cómo le fue con la adaptación a la altura y a la pelota?

No sé si lo he superado, porque es medio difícil adaptarse. Llevamos entrenando varios días, haciendo todo lo posible por aclimatarnos. Hemos estado mucho tiempo en cancha para acostumbrarnos a las pelotas que usualmente nunca usamos en el circuito, tampoco jugamos en altura. Esperemos llegar bien al viernes.



¿Cree que saldrán a ahogarlos por las condiciones de Bogotá?

Nosotros también en Copa Davis buscamos unas condiciones para ahogar a los rivales. Será importante tomar un poco de aíre y que la altura en esos momentos decisivos no juegue en contra. Hemos trabajado mucho eso. Creo que estamos preparados para tener esa carga de oxígeno para cuando la necesitemos.

Juan Ignacio Londero, tenista argentino. Foto: Fedecoltenis

¿Cabal y Farah es un punto fijo para Colombia?

Nos preocupan, claro que sí. Es la pareja número uno del mundo, han ganado los últimos grand slam, estamos jugando en Bogotá con sus condiciones. Se deben sentir mucho más cómodos ellos que nosotros. No sé si es una gran ventaja, pero se nos pone más difícil la serie.

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Foto: Mauricio Moreno /CEET

¿Siente presión por ser su debut en la Copa Davis?

La verdad que es una sensación increíble representar a Argentina y más como raqueta número uno. Obviamente voy a tener nervios a la hora del debut. Estoy haciendo trabajo con un psicólogo, hablando mucho con Gastón Gaudio, nuestro capitán, que tiene mucha experiencia y me puede transmitir eso a la hora de poder entrar a la cancha.



