‘Contentos con la decisión’: Giraldo sobre cancelación de la Davis

El tenista pereirano Santiago Giraldo es uno de los líderes del equipo colombiano de Copa Davis. Casi que parece capitán y jugador. Sus decisiones casi que parecen definitivas en el equipo, que lo sigue. Fue el primero en analizar la decisión de postergar las finales del torneo para el próximo año por el coronavirus.

Giraldo aseguró que en la interna del grupo, en el chat grupal que tienen los integrantes del equipo colombiano de Copa Davis, se aseguró que fue la mejor decisión que se pudo tomar por las condiciones en las que se está viviendo.



"El equipo tiene unos chats en los que estamos todos los jugadores y el capitán. Estamos contentos con la decisión, siendo respetuosos dentro de todo. No se puede tomar una postura muy clara con tanta incertidumbre", dijo.



Por otro lado, Giraldo dio las razones por las que fue bueno el no jugar este año las finales del torneo, afirmando que los factores son claros y no se puede forzar la práctica del deporte.



"Creo que contentos en el decir de que realizar la Copa Davis, porque ahora es un poco difícil, ahora es un poco forzado, los viajes, los entrenamientos, la preparación, la incertidumbre. Siempre es mejor no forzar las cosas demasiado, sino con calma", añadió.



Finalmente dijo: "El equipo está tranquilo, listo para el 2021, primero hay que superar esto que estamos viviendo en todo el mundo y luego podamos competir para representar a Colombia como siempre lo hacemos de la, mejor manera posible. Para mí es una gran motivación enfocar todo para el próximo año y tenerlo como foco principal".



DEPORTES