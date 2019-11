Galán perdió y Colombia quedó eliminado de las finales de la Davis

El tenista colombiano Daniel Galán perdió este martes 4-6, 3-6 con el australiano Alex de Miñaur con lo que Colombia no tendrá ninguna opción de clasificar a los cuartos de final y resignó toda posibilidad en las finales de la Copa Davis.

Cuando todos podían pensar que por haberle ganado este lunes un set a David Goffin, número 11 del escalafón de la ATP, y haberle plantado una batalla, este martes podría pasar algo similar contra el australiano de Alex de Miñaur, solo fue un espejismo.



El nivel mostrado por el australiano en el primer set fue abrumador. Aunque Galán jugó como acostumbra, con potentes golpes de derecha y un buen saque, De Miñaur mostró por qué a sus 20 años es Top-20.



Jugó con una gran velocidad, fuerza en sus piernas y una dinámica bastante atractiva para ganarle la primera manga por un 6-4. Mostró por qué ha ganado tres títulos en la ATP y es uno de los jugadores con mayor proyección.



La segunda manga fue mucho más fácil. Alex de Miñaur quería cerrar rápido el partido y mostró un drive superior al del colombiano. Sus devoluciones fueron anguladas, perfectas sublimes.



Galán se fue desmoronando de a poco y su mentalidad se cayó, lo que afectó también su rendimiento. Cometió muchos errores no forzados y terminó pagando caro la derrota. Aunque al final tuvo un pequeño envión, terminó cayendo en el segundo set por 6-3.

González también perdió

El tenista colombiano Alejandro González, quien remplazó a Santiago Giraldo, perdió este martes por un doble 6-4 a favor del australiano Nick Kyrgios y cedió el primer punto en la segunda serie para el país en las finales de la Copa Davis.



El primer set fue bastante rápido. González, que mostró un nivel mejor del que se le esperaba, intentó tener como caballo de batalla los largos peloteos, algo que siempre ha declarado Kyrgios no le gusta por ser monótono.



El australiano, por su parte, se mostró demasiado relajado en varios puntos de esta manga, en la que cometía errores por querer golpear la pelota con demasiada desidia.



Pero esto no fue inconveniente para que Kyrgios le quebrara a González en el sexto game del primer set y con esto terminara ganando esa manga por un sólido 6-4.



Ya en la segunda parte del partido, el australiano apretó un poco más y González luchaba con lo que podía para intentar que no se fuera el encuentro, pero no fue capaz y terminó cayendo por 6-4.



