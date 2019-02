Fortalezas y debilidades de Bélgica y Australia, rivales de Colombia

Colombia, en medio de las grandes potencias del tenis mundial, se libró de enfrentarse con los equipos más poderosos en el Mundial de Tenis de la Copa Davis. Bélgica y Australia serán los rivales contra los que se jugará del 18 al 24 de noviembre en la Caja de Madrid. De todos los males fue el menor. El belga David Goffin y el australiano Alex de Minaur son las grandes estrellas que se tendrán cara a cara.

Santiago Giraldo, raqueta número dos de Colombia, y el jugador nacional con más participaciones en la Copa Davis, le reconoció a EL TIEMPO que fue un sorteo favorable y las dos naciones con las que quedaron en el Grupo D permiten jugar, y se podría dar una sorpresa en Madrid que nadie espera.



“Fue un muy buen sorteo, estamos muy contentos. Bélgica y Australia son buenos rivales. Son favoritos, pero podemos dar sorpresas. A Daniel Galán no lo conocen, los doblistas están muy bien y vamos a llegar muy bien, así que tenemos muchas posibilidades”, reconoció Giraldo.



El jugador colombiano hizo la radiografía del equipo belga, en el que destacó a David Goffin, la raqueta número de ese país, hoy en día 21 del mundo en el escalafón de la ATP, con 11 títulos de sencillos en su carrera y, en especial, un tenista que supo ser el séptimo mejor jugador del planeta.



“Los equipos son favoritos, tienen jugadores muy buenos. En Bélgica, definitivamente, su carta más fuerte es Goffin, que ha sido top 10; lo enfrenté en Roland Garros (2015, segunda ronda), en un partido muy bueno. Es un jugador muy sólido, no es muy alto, no es muy fuerte, pero es muy consistente, usa la velocidad del otro a su favor. Juega en tierra muy bien”, le comentó el tenista pereirano a este diario.



Además, Giraldo aseguró que de los posibles candidatos para ser la segunda raqueta del equipo capitaneado por Johan van Herck, hay buenos tenistas, pero a los que se les puede ganar.



“Y de la segunda raqueta son varios los jugadores que pueden estar, pero que no están consolidados. Está Steve Darcis, que está volviendo a jugar de nuevo; Kimmer Coppejans y Arthur de Greef, que son jugadores no tan consolidados pero no dejan de ser competentes. Los belgas se caracterizan por ser talentositos y de buen físico, de buen ojo”, añadió.



Por su parte, sobre el equipo de Australia dijo: “Hay que ver con quién van a jugar, porque tienen muchos dilemas. Alex de Minaur es muy joven, talentoso, muy sólido, pero deja jugar, nunca lo he enfrentado. Nick Kyrgios juega peligrosísimo con el saque allá en Madrid, pero son jugadores de más cancha rápida. Finalmente, a John Millman lo he enfrentado, le he ganado y juega bien. Son buenos, pero dejan huecos y tienen falencias con las que se les puede ganar”.

Equipo belga

David Goffin

David Goffin. Foto: AFP

Edad: 28 años.

Escalafón actual: 21.

Su mejor escalafón: 7.

Títulos en su carrera: 11.

Triunfos y derrotas en su palmarés: 231-147.

Brazo hábil: diestro; revés a dos manos.

Contra Santiago Giraldo: Un triunfo, cero derrotas.

Contra Daniel Galán: No lo ha enfrentado.

Fortalezas: Es un jugador potente, con buen drive, ofensivo y de mucho físico.

Debilidades: En su afán por atacar deja espacios al contragolpe.



Kimmer Coppejans

​

Edad: 25 años.

Escalafón actual: 195.

Su mejor escalafón: 197.

Títulos en su carrera: 0.

Triunfos y derrotas en su palmarés: 3-7.

Brazo hábil: diestro; revés a dos manos.

Contra Giraldo: Una derrota, cero triunfos.

Contra Galán: No lo ha enfrentado.

Fortalezas: Es un jugador que varía su juego, muy versátil y con buen saque.

Debilidades: Es muy estático en la defensa, se queda muy quieto.



Sander Gille

Doblista

Actualmente es el número 84 del escalafón de la ATP en dobles. Es diestro y su revés es a dos manos. Es un tenista que sabe definir muy bien desde la red.



Joran Vliegen

Doblista

Actualmente es el número 85 del escalafón de la ATP en dobles. Es zurdo y su revés es a dos manos. Es un tenista que juega muy bien desde el fondo de la cancha.

Equipo australiano

Alex De Minaur

​

Edad: 27 años.

Escalafón actual: 27.

Su mejor escalafón: 27.

Títulos en su carrera: 1.

Triunfos y derrotas en su palmarés: 40-30.

Brazo hábil: diestro; revés a dos manos.

Contra Giraldo: No han jugado.

Contra Galán: No lo ha enfrentado.

Fortalezas: Es un jugador con muy buen saque y es muy rápido con sus movimientos.

Debilidades: A la defensiva le cuesta un poco.



John Millman

​

Edad: 29 años

Escalafón actual: 37.

Su mejor escalafón: 33.

Títulos en su carrera: 0.

Triunfos y derrotas en su palmarés: 53-65.

Brazo hábil: diestro; revés a dos manos.

Contra Santiago Giraldo: una derrota y cero victorias.

Contra Daniel Galán: No lo ha enfrentado.

Fortalezas:Potente saque y un revés demoledor.

Debilidades: No es bueno cuando tiene su segundo saque.



John Peers

Doblista

Actualmente es el número 18 del escalafón de la ATP en dobles. Es diestro y su revés es a dos manos. Es un tenista que sabe defender con largos peloteos.



Jordan Thompson

Doblista

Actualmente es el número 218 del escalafón de la ATP en dobles. Es diestro y su revés es a dos manos. Es un tenista que es muy rápido y sabe lanzar bolas paralelas peligrosas.







FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4