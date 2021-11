Copa Davis 2021: el primer reto de Alejandro Falla como capitán de Colombia

El capitán del equipo de Colombia de Copa Davis, Alejandro Falla, asume la condición de favoritos de Italia y Estados Unidos, pero destaca que la superficie lenta de la pista del Pala Alpitur Arena de Turín iguala las posibilidades de todos.



"En Italia he estado muchas veces y nos trató muy bien. De las confrontaciones está claro que son favoritos Italia y Estados Unidos pero estamos aquí porque nos lo hemos ganado y mis jugadores se han enfrentado ya con ellos. No va a ser fácil. Cada partido es complicado. Estamos jugando bien y motivados. Al ser canchas tan lentas está todo más igualado. Estamos ajustando detalles", destacó el capitán colombiano en una rueda de prensa telmática.

Hay que ganar en sencillos

Colombia dispone de una de las mejores parejas de dobles del mundo con Robert Farah y Juan Sebastián Cabal. Sin embargo, el capitán asume que la relevancia de estos dos tenistas crecerá con el punto logrado en algún partido individual.



"Para que el dobles valga hay que ganar algún individual aunque es importante para el pase a cuartos porque cuenta por si eres segundo. Para el equipo es muy importante tenerlos aquí", dijo ante los medios Falla.



Alejandro Falla considera que Colombia cuenta con opciones en el torneo: "Las posibilidades siempre están ahí. Hay que pelear los partidos. Conocemos a los italianos y americanos y eso puede servir. No va a ser fácil. Vamos a darlo todo. Cada uno está a un gran nivel y hay que aprovechar esa confianza".



El capitán de Colombia subrayó la baja para Italia de Matteo Berrettini, sensible para su equipo. "Italia tiene un equipo muy fuerte. Pero con Matteo tenía casi dos top diez y cuando sale afortunadamente cambia algo porque pasa a ser uno. Cambia, lógicamente. Ser top diez son palabras mayores y cambia algo si no está", reconoció.



Colombia logró su acceso a las Finales de la Copa Davis tras eliminar a Argentina, una de las tradicionales potencias del tenis mundial, ausente en esta edición.



Un privilegio

Nicolás Mejía Foto: Fedecoltenis

"El haber ganado a Argentina", señaló, "nos da la opción de estar aquí y es un privilegio estar con los mejores en el mejor torneo del mundo. La confianza y motivación es alta. Cuando uno llega aquí se olvida de lo de antes. La mentalidad de cada jugador cambia porque se hace un equipo".



El capitán colombiano analizó a sus rivales: "Es difícil encontrar debilidades cuando hay tan buenos equipos. Italia es el local y tiene una presión extra. La Copa Davis es diferente. Hay público. Estados Unidos tiene sacadores por naturaleza pero son partidos que se juegan. Les conozco bien. nosotros tenemos jugadores con ganas. Daniel Galán ya ha jugado con ellos y ha jugado bien".



Sobre su equipo, manifestó: "Tenemos un grupo muy variado con jugadores veteranos y jóvenes. Nicolás Mejía es el joven del grupo con muchas ganas de jugar. Tiene un juego solido y es muy regular. Cristian Rodríguez le da mucha energía positiva al grupo. Aporta mucho y está preparado para jugar. Dani Galán, confiamos mucho en, él demasiado. Nos ha dado mucho. Robert Farah y Sebastián Cabal tienen mucha experiencia y demuestran que nada es imposible, ellos lo han conseguido y es muy importante para nosotros".



Para el capitán de Colombia, el tenis ha evolucionado y ya no hay grandes equipos especializados en arcilla o pista rápida.



"Hoy por hoy con el nivel parejo toda la gente está acostumbrado a jugar en cancha rápida. España o Argentina, tradicionalmente especialistas de pista de tierra, juegan ya bien ahí. La gran diferencia aquí es que la cancha es demasiado lenta y eso iguala todo. Ya lo vimos hace dos años en Madrid. Las condiciones eran parecidas y, por ejemplo, Daniel jugó a un gran nivel", recordó.



EFE