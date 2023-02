Con triunfos de sus tenistas principales, la local Colombia y Gran Bretaña empataron 1-1 este viernes en la primera jornada de la eliminatoria de Copa Davis.

En el Pueblo Viejo Contruy Club de Cota, un poblado pegado a Bogotá, el colombiano Nicolás Mejía (253 del mundo) se tiró al piso de rodillas y levantó los brazos cuando superó a Dan Evans (30) por 6-2, 2-6 y 6-4.

Victoria colombiana

El tenista de 22 años, que calificó esta victoria como la más importante de su carrera, dio un duro golpe a la 10 veces campeona de la competición.



"Estaba mamado (cansado) de jugar buenos partidos, ya llegó la ahora de ganar", celebró Mejía entre el júbilo y el griterío de cientos de fanáticos.



Sobre la cancha de tierra batida, Mejía asfixió a Evans, quien se vio superado por la altura (2.560 msnm). "Me le medí, lo confronté, salí a buscarlo y le gané (...) Estoy muy feliz de darle el punto, como se los había dicho, a mis compañeros", añadió el tenista colombiano a los medios.



-La tarde no terminó perfecta para Colombia por culpa de Cameron Norrie, quien igualó la serie con triunfo por 6-2 y 7-5 ante Nicolás Barrientos. El mejor tenista (11) de todos los reunidos en Cota sacó a relucir su juego y buena lectura de los tiempos ante el 517 del ranking ATP.



"He tenido que luchar mucho por mi equipo y hoy he podido igualar todo", dijo el zurdo. La experiencia de los colombianos en estas condiciones inquietó a los británicos desde antes del inicio de la serie. Norrie se quejó del poco tiempo de preparación que tuvo su delegación.

Turno para Cabal y Farah

Cabal y Farah. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

El sábado llegará la hora del debut de los dobles: Juan Sebastián Cabal y Roberth Farah (campeones de Wimbledon y US Open en 2019) ante Neal Skupski (ganador de dobles mixtos de Wimbledon en 2021 y 2022) y Evans. Luego los pesos pesados, Norrie y Mejía, chocarán frente a la afición cafetera, poco acostumbrada al tenis pero muy bulliciosa en la Copa Davis.



Mejía "ha jugado mucho en estas condiciones y hoy ha hecho un buen partido", reconoció su rival del sábado. "Así que voy a tener que hacerlo diez veces mejor para para tener una oportunidad de ganarle. ¿Por qué no?", agregó Norrie. Al término de los 'playoffs' que se disputan este fin de semana, doce países entrarán a la fase de grupos. Canadá y Australia, vigentes campeón y subcampeón respectivamente, además de España e Italia (invitados) ya están clasificados.



Esa instancia se disputará del 12 al 17 de septiembre. La fase final, al término de la cual se decidirá el campeón, está programada del 21 al 26 de noviembre en Málaga (España). -- Resultados de la primera jornada: - Gran Bretaña y Colombia igualaron 1 a 1 Iván Mejía (COL) ganó a Dan Evans (GBR) 6-2, 2-6 y 6-4 Cameron Norrie (GBR) ganó a Nicolás Mejía (Col) 6-2 y 7-5





AFP

