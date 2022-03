Este viernes comienza el sueño del equipo nacional en la Copa Davis, el torneo de tenis de países por antonomasia. Robert Farah, Juan Sebastián Cabal, Nicolás Mejía, Alejandro González y Nicolás Barrientos fueron los elegidos por Alejandro Falla, extenista y actual capitán de la escuadra, para enfrentar a Estados Unidos en la fase clasificatoria de la competición.

El conjunto colombiano empieza el camino en el Centro de Eventos de Reno, en Texas, EE. UU., con Nicolás Mejía (265), su mejor raqueta disponible, disputando el primer turno ante Sebastián Korda (40). Al término del juego, será Alejandro González (453) quien enfrente a Taylor Fritz, el segundo mejor tenista estadounidense del momento.



El sábado, sobre las 4 p. m., el turno será para los doblistas Juan Sebastián Cabal y Robert Farah (9T), quienes se medirán ante Rajeev Ram (4) y Jack Sock (1350 en sencillos) en el primer turno. Luego Mejía se verá la cara con Fritz y González, con Korda. Todos los partidos se jugarán al mejor de tres sets con tie-break. El ganador de la serie irá a las finales de la Copa Davis, programadas para desarrollarse del 14 al 18 de septiembre. Quien pierda también jugará en septiembre, en el Grupo Mundial I.

Colombia, sin su n.º 1

Los comandados por Alejandro Falla empiezan su aventura en Estados Unidos con el peso de la baja de Daniel Galán (105), actualmente el mejor tenista del país. Su ausencia, producto de una sobrecarga en el hombro, intentará ser solventada por Alejandro González (453), deportista que viene fuera de ritmo, sin peso en torneos ATP, pero con un historial en Copa Davis que ilusiona. Siete victorias en quince partidos lo hacen ser uno de los diez tenistas colombianos que tienen un balance positivo en sencillos durante toda la historia de la competición.



“Alejandro González es un jugador que le ha dado triunfos muy importantes a Colombia en Copa Davis. Por ejemplo, en 2015, en Uruguay, le dio el punto clave al país, contra Pablo Cuevas, jugador que tenía mucha más experiencia y estaba mejor ranqueado. Después, en 2018, en Barranquilla, le ganó a Joao Pedro Sorgi y le dio el punto final de la primera victoria de Colombia contra Brasil en la Copa Davis. Así que González es un tenista que definitivamente sabe cómo jugar estos partidos”, recordó Felipe Berón, reconocido entrenador con pasado como capitán de Colombia en la Copa Davis, en diálogo con EL TIEMPO.

La sed de Nicolás Mejía

Nicolás Mejía en la Copa Davis 2021. Foto: EFE

Con la baja de Galán, quien quedó con el peso de ser el mejor del escalafón ATP del equipo es Nicolás Mejía, de 22 años. Y aunque a simple vista alguien pudiera pensar que, por su juventud, la camiseta le podría quedar holgada al joven bogotano, la realidad es totalmente distinta.



Desde que tenía escasos 18 años, Mejía sabe lo que es foguearse en las grandes ligas. En 2018 fue el cuarto mejor tenista del circuito juvenil, llegó hasta la semifinal de la categoría júnior de la modalidad de dobles en Wimbledon y ganó la medalla de plata, haciendo pareja junto a Camila Osorio, en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires.

A mediados del año pasado, Mejía debutó en el circuito profesional. Desde entonces ha demostrado en cada partido que el lugar que ocupa hoy es el reflejo de un proceso en el que el talento y la constancia han sido fundamentales.



Precisamente, al ser consultado por la responsabilidad de ser el mejor en sencillos, el tenista dijo horas previas a su debut que solo es “un jugador más del equipo” y que “lo único que importa es sumar”. Eso último lo sabe muy bien, pues en noviembre, en la última serie en la Davis, estuvo cerca de sumar dos puntos arañándoles un set al italiano Lorenzo Sonego y al estadounidense Frances Tiafoe. Ahora, con más cancha, es su momento de concretar un triunfo.

El hoy de los doblistas

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, a cuartos de final. Foto: Prensa COC

Robert Farah y Juan Sebastián Cabal no necesitan presentación. Los doblistas caleños han sido los grandes protagonistas de los últimos años del tenis colombiano. Y, en la Copa Davis, sus puntos siempre se han visto como fijos.



La novedad es que el 2022 no comenzó como esperaban. Tras los dos primeros torneos australianos (se fueron en los cuartos de Sídney y en la segunda ronda del Abierto de Australia), Farah y Cabal han visto cómo se les escapan las victorias en instantes clave. Así les ocurrió en el ATP de Río y en el ATP de Acapulco, donde perdieron en el super tie-break, a pesar de tener dos y cinco bolas de partido, respectivamente.



Felipe Berón, quien los conoció cuando apenas eran unos adolescentes, admite que no han tenido la mejor suerte en los últimos dos torneos, pero confía en que en Estados Unidos pueden retomar el camino triunfal.



“Ellos siempre en Copa Davis suben el nivel. Les encanta representar a Colombia y su experiencia es fundamental en el equipo. No dudo que lo darán todo y tendrán una gran presentación”, opinó.

‘David contra Goliat’

En la memoria de los cinco integrantes del conjunto colombiano (Nicolás Barrientos es el emergente) está el recuerdo vívido de que en la última serie de Copa Davis, en noviembre, se le ganó a Estados Unidos gracias a las victorias de Cabal y Farah, en dobles, y Daniel Galán, en sencillos.



Con ese triunfo, el historial entre ambas naciones quedó igualado a dos. La primera victoria de Colombia fue en enero de 1974, en Bogotá, cuando Iván Molina y Jairo Velasco derrotaron a un equipo norteamericano sin sus mejores figuras. Ese día, EL TIEMPO tituló ‘David venció a Goliat’. Ahora, una vez más, los estadounidenses son los favoritos. Y Colombia deberá luchar.





ANDRÉS FELIPE BALAGUERA

Redactor de EL TIEMPO

