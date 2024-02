El golpe del renovado equipo de Colombia en la Copa Davis

Colombia completó una victoria emocionante en el Grupo Mundial I de Copa Davis: superó 3-2 a Luxemburgo, el sábado en Bogotá, en una vibrante remontada pues perdía la serie 0-2. Hace 55 años, Colombia no lograba una voltereta así en el torneo: aquella vez lo hizo contra Venezuela.

El equipo capitaneado por Alejandro Falla enfrentó una de las pruebas más difíciles: jugar con un grupo poco conocido en general, una nómina renovada tras las ausencias confirmadas de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah (retirados), y de Daniel Galán, quien priorizó jugar en el circuito ATP.

En su lugar estaba Nicolás Mejía (411 del mundo), que con 23 años se echó al hombro la responsabilidad de ser la raqueta uno del país. El bogotano sufrió en la primera salida, en sencillos, perdió 6-7 y 3-6 contra Chris Rodesch. Pero en su segundo partido venció 6-2 y 6-2 a Alex Knaff y se desahogó en cancha tras un arranque difícil.

Nicolás Mejía Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO



“Sentí que había dejado tirado a mi país (después de perder el viernes). Dormí poco, tuve muchos nervios tras el desastre. No he ganado nada, no soy nadie, pero lucharé hasta la muerte por esta camiseta”, dijo luego de ganar su punto.

🎾¡VAMOOOOOOOOOOOOOOOS CARAJOOOOOOOOOOO! Colombia superó a Luxemburgo en la #COPADAVISxWIN pic.twitter.com/YMLaS1NehX — Win Sports (@WinSportsTV) February 3, 2024

Similar situación vivió Adriá Soriano. El tenista de papá español y mamá colombiana decidió representar a Colombia y recibió el primer llamado de Falla. Pero el debut le pesó: fue derrota en el segundo juego de la serie, en sencillos, (4-6, 6-2 y 4-6) contra Alex Knaff.



Sin embargo, se levantó de la caída y superó la presión del quinto juego, en su raqueta estaba la clasificación de Colombia al Grupo Mundial I. Soriano le dio la alegría final al país, derrotó a Chris Rodesch por 6-3 y 7-6. “Llevar la camiseta no fue un peso, fue un orgullo. Me cambié de bandera soñando vivir este momento”, señaló Adriá.

La importancia de los dobles, con nombres nuevos

El triunfo hubiera sido imposible sin Nicolás Barrientos y Cristian Mejía. La dupla colombiana estaba obligada a ganar para evitar el descenso y con su triunfo le dieron vida al equipo tras vencer a Alex Knaff y Chris Rodesch 6-3, 6-7 y 6-1. “Confiamos en nosotros, estuvimos al límite, pero demostramos que podemos revertir situaciones complicadas”, dijo Alejandro Falla.



